Apade perde para o Montes Claros Vôlei e é eliminada da Superliga B

Única equipe paraense na Superliga B, a Apade perdeu novamente para o Montes Claros Vôlei e está eliminada da competição. O time mineiro avançou para a semifinal após vencer o duelo de volta por 3 sets a 1, na noite da última sexta-feira (21), no ginásio Tancredo Neves.

O Montes Claros Vôlei estava com a vantagem, pois havia vencido a equipe paraense no jogo de ida, em Belém, por 3 a 2. Com isso, a Apade precisava vencer para levar a partida para o Golden Set. Contudo, o time mineiro contou com o apoio da torcida e conquistou a segunda vitória, selando a classificação.

Esta é apenas a primeira participação da Apade na segunda divisão do vôlei brasileiro, e o time chegou até as quartas de final. Com isso, mesmo com a derrota, o sentimento é de aprendizado para as próximas edições.

"Pela primeira vez jogando a Superliga B, a gente não tinha muita noção de como funcionava. Agora temos um pouco mais. O projeto continua. A gente esperava que seria uma competição dura e não seria da primeira vez, mas fica a experiência, e ano que vem tem mais", declarou o técnico Mingau após a partida.

O jogo

Desde o primeiro set, a partida começou muito intensa e muito disputada. O time paraense até conseguiu ser melhor em alguns momentos do duelo, mas o Montes Claros reverteu o placar e venceu a primeira parcial por 25 a 22. No segundo, a equipe mineira voltou melhor.

Com mais força no ataque e bloqueio, a equipe da casa conseguiu fechar o set por 25 a 19. Assim, o Montes Claros colocou mais pressão sobre a Apade, que precisava vencer o terceiro set para se manter no jogo.E mesmo com a torcida do lado adversário, o time paraense não desistiu e venceu o terceiro set por 25 a 23.

Apesar da reação, no quarto set, o Montes Claros voltou muito melhor para o que seria a última parcial. O clube fez 25 a 19 e fechou o jogo com 3 sets a 1.

Agenda

Enquanto a Apade retorna para casa, o Montes Claros enfrentará o Monte Carmelo na semifinal. O primeiro confronto ocorre no dia 26 de março e o segundo no dia 1º de abril.