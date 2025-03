Em Belém, Apade perde para Montes Claros no jogo de ida do mata-mata da Superliga B de vôlei

No primeiro confronto das quartas de final da Superliga, disputado neste sábado (15), o Montes Claros Vôlei superou o Apade Vôlei em uma virada emocionante por 3 sets a 2. A partida ocorreu no Ginásio UEPA Almirante Barroso, em Belém do Pará, com parciais de 25/20, 19/25, 25/22, 18/25 e 10/15.

Com a vitória, a equipe mineira abre vantagem na série melhor de três e agora se prepara para o segundo jogo, que acontece na próxima sexta-feira (21), às 20h, no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros.

O jogo

A partida começou com as duas equipes investindo nos ataques pelo meio. O Apade Vôlei imprimiu um ritmo forte e dominou as ações no primeiro set, fechando em 25 a 20.

No segundo set, o Montes Claros reagiu. O time mineiro conseguiu abrir vantagem e controlou a parcial, fechando em 25 a 19.

A terceira etapa foi marcada pelo equilíbrio, com as duas equipes trocando pontos até os momentos decisivos. O Apade conseguiu uma virada nos momentos finais e venceu por 25 a 22.

O Montes Claros, porém, não se abalou. No quarto set, o Pequi Atômico dominou as ações e venceu por 25 a 18, forçando o tie-break.

No set decisivo, os mineiros mantiveram o ritmo forte desde o início, garantindo a vitória por 15 a 10 e fechando o jogo em 3 a 2. Agora, a equipe norte-mineira tem a chance de confirmar a classificação para as semifinais jogando em casa, na próxima sexta-feira.