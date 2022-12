AO VIVO: Remo e Paysandu fazem segundo jogo da final do Parazão de Basquete; vídeo

Após a vitória bicolor no primeiro jogo, Remo e Paysandu fazem a segunda partida da final do Campeonato Paraense de Basquete. As equipes se enfrentam a partir das 20h30, no Ginásio Serra Freire. Vale lembrar, o duelo é melhor de cinco jogos. Quem vencer três clássicos primeiros fica com o troféu. Assista ao encontro:

VEJA MAIS