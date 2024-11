All Star Rodas abre inscrições para atletas de basquete em cadeira de rodas e atletismo

O time paraense de basquete em cadeira de rodas, o “All Star Rodas” está com matrículas abertas para atletas que desejam integrar as turmas da equipe. Além do basquete, turmas de atletismo para pessoas com deficiência também estão com vagas abertas, tudo de forma gratuita.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no Sesi Ananindeua ou virtualmente, falando com o técnico Wilson Caju, por meio do telefone (91) 98076-4866. Após as inscrições os candidatos devem passar por uma triagem, que deve avaliar a aptidão dos atletas para as atividades. O objetivo da iniciativa é fomentar o esporte para pessoas com deficiência no estado, formando mais atletas para alcançar novos patamares.

Os treinos de atletismo para pessoas com deficiência devem ocorrer no Estádio do Mangueirão, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30. Já os de basquete em cadeira de rodas, estão programados para ocorrer no Sesi Ananindeua, de segunda a sexta-feira, de 10h às 14h.

Serviço

All Star Rodas - turmas de basquete e atletismo

Inscrições: Sesi Ananindeua (Rod. Mário Covas, Km 2) ou diretamente com o técnico Wilson Caju (91 98076-4866)

Inscrições gratuitas