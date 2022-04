Alepa debate políticas públicas voltadas ao breaking, nova modalidade olímpica

A Assembleia Legislativa (Alepa) realiza, nesta segunda-feira (18), uma sessão especial para debater políticas públicas no Estado do Pará voltadas ao breaking, a nova modalidade olímpica a partir dos Jogos da França em 2024. A reunião, a partir das 9h, no auditório João Batista (2º piso). O requerimento para a programação híbrida (presencial e remota) é do deputado Raimundo Santos (PSD).

Confirmaram participação no evento, por meio virtual,o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira e o diretor de Breaking do Conselho Nacional de Dança Desportiva (CNDD), José Bispo de Assis, representando o presidente do órgão, Patric Tebaldi. Os secretários de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e de Cultura (Secult), respectivamente Nivan Setubal Noronha e Bruno Chagas Ferreira, foram convidados. Estarão representadas entidades como a Comissão de Atletas do Breaking do CNDD, Federação Paraense de Breaking (FPB), Amazon Hip Hop e Instituto Hip Hop Que Te Move, entre outras.

Pará tem referência no breaking

Vale ressaltar que o Pará tem um paraense como referência no breaking: Leony Pinheiro. Morador do bairro do 40 Horas, em Ananindeua, o jovem conquistou, em fevereiro de 2022, no Rio de Janeiro, o 1º Breaking de Verão, do Esporte Espetacular, ao vencer o inglês b-boy Sunni na grande final. O paraense também foi convocado para a Seleção Brasileira e está na luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.