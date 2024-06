Acusado de doping, Thiago Braz consegue limitar, disputa Troféu Brasil, mas fica fora das Olimpíadas

Condenado por doping, o brasileiro Thiago Braz conseguiu uma liminar para disputar o Troféu Brasil e disputar uma vaga para as Olimpíadas de Paris. No entanto, após na prova do salto com vara, realizada neste sábado (29), em São Paulo, o atleta falhou e não conseguiu atingir o índice olímpico.

Assim, Thiago está definitivamente fora dos Jogos de Paris, que começam no mês de julho. Na seletiva brasileira, o brasileiro fez três tentativas com o sarrafo em 5,82m, mas falhou em todas e se despediu da competição.

O atleta é um dos maiores nomes do atletismo brasileiro. Sua melhor marca no salto com vara é um 6,03. Thiago Braz conquistou a tão sonhada medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio (2016) e foi bronze em Tóquio (2020).

"Gerir a emoção deste a altura base, desde os primeiros saltos, foi difícil. Controlei o máximo meu mental, dentro das minhas limitações. Me sinto injustiçado, não deveria ter ficado tanto tempo afastado. Era possível, mas é uma pena. Queria muito essa vaga", disse o saltador.

Caso de doping

Thiago foi pego no exame antidoping em 2023. Em julho do ano passado, ele foi suspenso provisoriamente pela World Athletics, maior organização de atletismo do mundo, por conta da presença da substância ostarina, usada para o ganho de massa muscular.

Em maio deste ano, a organização internacional confirmou a punição do brasileiro em 16 meses, com isso, o atleta só poderia voltar a competir em novembro de 2024. Contudo, a defesa de Thiago entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e uma liminar foi concedida para que o saltador voltasse às competições.