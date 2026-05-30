Magalhães joga bem, mas perde pênalti decisivo na Champions; Marquinhos se recupera de azar Estadão Conteúdo 30.05.26 17h06 Quatro jogadores brasileiros entraram em campo na final da Liga dos Campeões disputada na tarde deste sábado entre PSG e Arsenal em Budapeste, na Hungria. Dentre os três convocados para a seleção brasileira, Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, foram titulares e se destacaram durante o jogo, mas Magalhães cobrou o último pênalti para fora e acabou ficando com o vice. Além deles, o outro convocado por Ancelotti, Gabriel Martinelli, entrou no segundo tempo e acabou tendo poucas oportunidades de contribuir como ponta, mas ajudou na defesa. Beraldo, que não disputará a Copa na América do Norte, entrou na prorrogação. Os dois converteram pênaltis na disputa. Gabriel Jesus ficou no banco. O pênalti perdido transforma em tristeza o que tinha tudo para ser um dos melhores dias da carreira de Gabriel Magalhães como jogador. O zagueiro brasileiro foi um dos principais destaques da defesa do Arsenal na partida, com cortes, interceptações e rebatidas, pelo chão e pelo alto, no momento certo. Marquinhos não teve tanta sorte no início. Involuntariamente, teve uma participação no gol do Arsenal: ao tentar cortar a bola, chutou ela na direção de Trossard. A bola bateu no adversário e sobrou para Havertz avançar livre e chutar forte, abrindo o placar com apenas seis minutos de jogo. Com a vantagem, o Arsenal se defendeu muito bem no primeiro tempo, tendo Magalhães como um pilar ao lado do francês Saliba. O ataque do PSG não conseguiu ameaçar, graças à grande atuação do sistema defensivo do time inglês, principalmente da dupla de zaga. Marquinhos aproveitou uma oportunidade para se redimir aos já nos acréscimos do primeiro tempo, quando bloqueou chute de Havertz num contra-ataque muito perigoso do Arsenal. O capitão do PSG conseguiu travar no momento correto e evitar o segundo gol. No segundo tempo, o lateral Mosquera cometeu pênalti e deu ao PSG a chance de empatar, convertido por Dembéle. Com o jogo mais aberto, o equilíbrio se estabeleceu e as defesas foram mais testadas, com Marquinhos conseguindo afastar jogadas perigosas. O outro brasileiro convocado por Ancelotti, Gabriel Martinelli, entrou aos 37 do segundo tempo. No tempo regulamentar, não conseguiu tocar muito na bola, exceto quando desperdiçou um contra-ataque ao tentar um passe longo demais. Na prorrogação, Magalhães e Marquinhos continuaram bem nas funções defensivas. Martinelli teve que ajudar muito na defesa, já que o lateral do Arsenal que joga pelo mesmo lado, Hincapié, parecia ter muitas dores. Nas cobranças de pênaltis, Martinelli foi o primeiro brasileiro a bater. Com uma excelente cobrança, jogou no ângulo e Safonov nem saiu na foto. Beraldo veio na sequência e deslocou Raya para botar o PSG à frente. Restou para Magalhães cobrar o último pênalti e tentar manter o Arsenal na disputa. Mas o zagueiro chutou por cima e acabou consagrando o PSG bicampeão do maior torneio europeu de clubes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CHampions League Gabriel Magalhães Marquinhos Gabriel Martinelli Beraldo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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