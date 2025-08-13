Capa Jornal Amazônia
Lula reclama sobre situação do Corinthians: 'Como virou essa baderna?'

O presidente da República mostrou total descontentamento com o time

Estadão Conteúdo

Torcedor declarado do Corinthians, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva externou todo o seu descontentamento com a atual situação do seu clube do coração. Na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro com 22 pontos, o time paulista foi derrotado nesta segunda-feira pelo Juventude, pelo placar de 2 a 1, em Caxias do Sul.

Em entrevista ao BandNews, nesta terça-feira, ele citou o ex-jogador corintiano e atual apresentador Neto para começar a falar sobre a crise que toma conta do Corinthians.

"Neto, me ajude a entender. Sou corintiano desde 1954, cheguei em Santos com sete anos e poderia ter virado santista, mas me tornei corintiano porque o Corinthians foi campeão do quarto centenário exatamente contra o Palmeiras. Já apanhei, passei fome por causa do Corinthians. Hoje sou um inconformado. Não posso acreditar como o Corinthians chegou na baderna que virou. Parece uma torre de babel."

Neste ano, as decepções têm se repetido no Parque São Jorge. Eliminado da pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, o clube também não passou da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Expondo o seu lado torcedor, Lula lamentou ainda o desempenho da equipe diante da Fiel torcida na Neo Química Arena. "Em dez jogos dentro do campo do Corinthians, a gente só ganhou um... Só um?", questionou em tom de lamento.

A campanha no Brasileirão também foi alvo das críticas do presidente da república. "Perdemos mais de dez pontos dentro do nosso estádio, estamos com 22 pontos só na tabela em 19 jogos. Não é possível", disse.

E o desempenho da equipe no Nacional vem mesmo deixando a desejar. Até aqui, o time comandado pelo técnico Dorival obteve cinco vitórias, empatou sete vezes e sofreu sete derrotas, ostentando um aproveitamento de 38%.

Na entrevista, a bronca sobrou também para o elenco corintiano. "Não é possível. Os jogadores ganhando um salário razoável. O que é que está acontecendo Craque Neto? Você que entende de Corinthians como ninguém. Gostaria de uma explicação para a torcida mais sofrida desse país. Se você soubesse como a gente é avacalhado nos debates, porque todo mundo fala que o Corinthians é time de favelado, time de pobre, time de negro".

Apesar do tom de desabafo pela situação da equipe, Luiz Inácio Lula da Silva dedicou o espaço para exaltar a torcida corintiana. "Eu sinceramente acho que o Corinthians tem a melhor torcida do mundo, não tem nada igual à torcida do Corinthians, mas ela precisa de um pouco de conforto. E o conforto é o time ganhar", afirmou.

Por fim, o dirigente político lamentou a derrota para o Juventude e ainda encerrou a conversa fazendo uma alusão aos grandes nomes que defenderam o clube ao longo de sua história.

"Dizem que o time do Corinthians está desfalcado. Está desfalcado de você, do Sócrates, do Casagrande, do Zenon, do Rincón. Ou seja, vamos esquecer esses grandes craques e vamos contratar gente que jogue", disse.

futebol

Lula

Corinthians

baderna
