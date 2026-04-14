Lula diz que Ancelotti o perguntou se deveria convocar Neymar para a Copa do Mundo A convocação oficial para a Copa do Mundo acontece no dia 18 de maio e deve conter 26 jogadores. Estadão Conteúdo 14.04.26 15h06 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista, que o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, perguntou a ele se o atacante Neymar, do Santos, deveria ir para a Copa do Mundo deste ano. Lula concedeu uma entrevista, nesta terça-feira (14), à TV 247, em parceira com Revista Fórum e DCM. Ao final da conversa, em tom descontraído, foi perguntado ao presidente sobre a presença do jogador na seleção. Em resposta, Lula afirmou que conversou com o técnico Carlo Ancelotti e que o jogador foi assunto. "Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e o Ancelotti perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?'. E eu falei: 'Olha Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'. É preciso saber se ele quer. Se ele quiser, ele tem de ser profissional". VEJA MAIS 'E vagabundo tá lá': Entenda o meme de 'Tô Doido' que viralizou com o nome de Neymar O bordão surgiu após um comentário viralizar nas redes sociais sobre a dúvida se o jogador seria convocado para a Seleção Brasileira VÍDEO: camisa do Paysandu aparece em vídeo de Neymar e agita torcida Manto bicolor surge entre itens da carreira do craque, e ligação com Lecheva ganha força O presidente ainda disse que o jogador pode ter como espelho outros craques do futebol, no que diz respeito à preparação. "Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, ele pode se espelhar no Messi, e ele vai para a seleção porque é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome, ele tem de querer ir pelo futebol", afirmou. Neymar não esteve em nenhuma lista final de convocação de Carlo Ancelotti, que já afirmou esperar uma melhora física do jogador, e não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023. A convocação oficial para a Copa do Mundo acontece no dia 18 de maio e deve conter 26 jogadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Lula Ancelotti Neymar Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 Liga dos Campeões da UEFA Atlético x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/04) pela Champions League Atlético de Madrid e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.04.26 15h00