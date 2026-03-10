Luisa Stefani avança às quartas de duplas em Indian Wells; Sabalenka bate Osaka A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski ganharam mais uma vez no badalado torneio dos Estados Unidos Estadão Conteúdo 10.03.26 18h08 Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski (Instagram @gabydabrowski) O tênis brasileiro continua fazendo bonito em Indian Wells. Campeãs no WTA 1000 de Dubai, Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski ganharam mais uma vez no badalado torneio dos Estados Unidos e já estão nas quartas de final. Cabeças de chave 2, brasileira e canadense superaram a parceria formada por Ingrid Neel, da Letônia, e Peyton Stearns, dos Estados Unidos, em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2 após somente 64 minutos de jogo, chegando a sete triunfos seguidos. O desafio agora é mais complicado. Pela frente a dupla sétima favorita em Indian Wells, formada pela norte-americana Nicole Melichar-Martinez e o espanhola Cristina Bucsa nesta terça-feira à noite. "Ótima vitória, jogo mais limpo, conseguimos uma quebra no início de cada set. Sacamos muito bem, porcentagem alta de primeiro saque, isso foi a chave do jogo. Feliz de terminar em dois sets. Mais uma rodada noturna nesta terça-feira, vamos para cima", comemorou Stefani. SABALENKA SUPERA A EXPERIENTE OSAKA Em busca do inédito título de Indian Wells, a líder do ranking, Aryna Sabalenka, continua dando show nos Estados Unidos. Nesta terça, a belarussa encarou a experiente japonesa Naomi Osaka e não tomou conhecimento, vencendo por 6/2 e 6/4 para se garantir nas quartas de final. Destaque, também, para a terceira favorita, Elena Rybakina, que passou pela ucraniana Marta Kostyuk em sets diretos. A casaque avançou com duplo 6/4 e desafia a britânica Sonay Kartal nesta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tênis Indian Wells Luisa Stefani Gabriela Dabrowski Aryna Sabalenka COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48 10.03.26 16h49 FUTEBOL CBF divulga grupos da Série D e Tuna e Águia de Marabá conhecem seus adversários O futebol paraense terá a Lusa e o Azuãlo marabaense como representantes na Série D 2026 10.03.26 15h50 FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16