Luis Enrique elogia Flamengo, rival do Intercontinental: 'Uma das melhores equipes do mundo' Estadão Conteúdo 13.12.25 20h37 Atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar o Flamengo na final da Copa Intercontinental na quarta-feira às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. O time francês venceu neste sábado o Metz por 3 a 2 pelo Campeonato Francês. Após a partida, que levou o PSG à liderança provisória do campeonato, o técnico da equipe, Luis Enrique, foi questionado sobre a decisão. "Todos conhecemos as qualidades deles, já que os vimos jogar neste verão no Mundial de Clubes. Será muito difícil", afirmou o técnico espanhol. "Eles jogam um futebol muito bom e têm experiência", completou. Na competição dos EUA, o Flamengo venceu o Chelsea, na fase de grupos, por 3 a 1. A equipe inglesa foi a campeã do torneio ao derrotar o PSG na final. O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final diante do Bayern de Munique. Na opinião de Luis Enrique, a diferença entre a equipe europeia e a sul-americana já foi maior e citou sua experiência no antigo Mundial. "Da última vez que joguei esta partida, houve uma grande diferença", afirmou ele, que era o técnico do Barcelona que venceu o River Plate por 3 a 0 na decisão de 2015. Naquela época, o Barcelona contava com o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar). Os gols foram marcados por Messi e Suárez (dois), com duas assistências de Neymar. "Desta vez será diferente", afirmou Luis Enrique. "Vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Será difícil, mas isso é uma motivação, porque é uma oportunidade para o PSG." Palavras-chave futebol Luis Enrique Paris Saint-Germain Flamengo