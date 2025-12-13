Capa Jornal Amazônia
Luis Enrique elogia Flamengo, rival do Intercontinental: 'Uma das melhores equipes do mundo'

Estadão Conteúdo

Atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar o Flamengo na final da Copa Intercontinental na quarta-feira às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. O time francês venceu neste sábado o Metz por 3 a 2 pelo Campeonato Francês. Após a partida, que levou o PSG à liderança provisória do campeonato, o técnico da equipe, Luis Enrique, foi questionado sobre a decisão.

"Todos conhecemos as qualidades deles, já que os vimos jogar neste verão no Mundial de Clubes. Será muito difícil", afirmou o técnico espanhol. "Eles jogam um futebol muito bom e têm experiência", completou.

Na competição dos EUA, o Flamengo venceu o Chelsea, na fase de grupos, por 3 a 1. A equipe inglesa foi a campeã do torneio ao derrotar o PSG na final. O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final diante do Bayern de Munique.

Na opinião de Luis Enrique, a diferença entre a equipe europeia e a sul-americana já foi maior e citou sua experiência no antigo Mundial. "Da última vez que joguei esta partida, houve uma grande diferença", afirmou ele, que era o técnico do Barcelona que venceu o River Plate por 3 a 0 na decisão de 2015. Naquela época, o Barcelona contava com o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar). Os gols foram marcados por Messi e Suárez (dois), com duas assistências de Neymar.

"Desta vez será diferente", afirmou Luis Enrique. "Vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Será difícil, mas isso é uma motivação, porque é uma oportunidade para o PSG."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Flamengo
Esportes
