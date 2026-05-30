Luis Enrique diz que tentou aproveitar o momento nos pênaltis da Champions: 'É preciso sorte' O time parisiense revalidou o título da Champions com 4 a 3 na disputa de pênaltis Estadão Conteúdo 30.05.26 17h47 O técnico espanhol do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, aproxima-se do troféu após a final da Liga dos Campeões da UEFA entre Paris Saint-Germain (PSG) e Inter de Milão, em Munique, sul da Alemanha, em 31 de maio de 2025. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) Técnico bicampeão da Champions League com o Paris Saint-Germain, além de ter conquistado um título dirigindo o Barcelona, Luis Enrique afirmou que tentou aproveitar o momento durante a disputa de pênaltis que definiu a Champions League neste sábado na Puskas Arena, em Budapeste, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação contra o Arsenal. "Decidi manter a calma e tentar aproveitar o momento, porque é preciso sorte para ganhar nos pênaltis", afirmou o técnico espanhol. "Acho que fomos ótimos em termos de qualidade das nossas cobranças e também o goleiro (Safonov)", completou. O time parisiense revalidou o título da Champions com 4 a 3 na disputa de pênaltis, com o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães falhando na quinta cobrança do Arsenal. "É incrível conquistar a Champions League novamente. Talvez hoje as duas equipes merecessem vencer, mas pela forma como jogamos durante toda a temporada, acho que merecemos", afirmou o treinador do PSG, que eliminou Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique no mata-mata da competição. O Paris Saint-Germain se tornou a segunda equipe a conquistar a Orelhuda de maneira consecutiva na era Champions League, após o Real Madrid em 2016 e 2017. Agora, o clube francês corre atrás de outro feito conquistado pelo Real de Cristiano Ronaldo, campeão novamente em 2018. "Vamos tentar repetir o feito no ano que vem. Por que não?" Luis Enrique afirmou que seus comandados tiveram muita dificuldade contra o eficiente esquema defensivo do Arsenal, que abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, com Havertz. "A partida começou da melhor maneira para eles, com um gol após uma jogada de sorte", afirmou o treinador. "Estamos acostumados a atacar, mas eles são fortes fisicamente, sabem se defender e foi muito difícil." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Luis Enrique Paris Saint-Germain COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01