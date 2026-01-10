Lucas Braathen leva a prata no slalom gigante em Adelboden e alcança 3º pódio na Copa do Mundo Estadão Conteúdo 10.01.26 11h32 Três dias depois de ver a medalha escapar por três centésimos na etapa de Madonna di Campiglio da Copa do Mundo de esqui alpino, na Itália, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen não se abateu e voltou ao pódio na manhã deste sábado, na etapa de slalom gigante de Adelboden, na Suíça, a sexta das nove etapas do circuito. Este foi o primeiro pódio do esquiador filho de pai norueguês e mãe brasileira na etapa suíça. Ele chegou apenas 0s49 atrás do agora pentacampeão e recordista Marco Odermatt, que superou a sequência de quatro vitórias do sueco Ingemar Stenmark, entre 1979 e 1982, na pista de Chuenisbaergli. O francês Leo Anguenot completou o pódio. Além de 60 pontos no ranking, que o colocam na segunda posição a menos de um mês dos Jogos Olímpicos de Inverno, e de levar R$ 158 mil em dinheiro, o brasileiro também recebeu uma caixa de bombons no pódio - prêmio oferecido a todos os esquiadores que conseguem completar a segunda descida, prejudicada pela diminuição da luz, quando o sol já se pôs atrás das montanhas próximas. Lucas Braathen completou as duas descidas em 2min31s72 - foi o segundo colocado na primeira e quarto na segunda - para conquistar o terceiro pódio na temporada, após o ouro em Levi, na Finlândia, no slalom, e a prata em Alta badia, na Itália, no slalom gigante. O brasileiro volta à pista de Adelboden neste domingo, para a disputa do slalom. A primeira descida será às 6h30 (horário de Brasília), enquanto a segunda está agendada para 9h30, com transmissão da Disney+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esqui slalom gigante Copa do Mundo etapa de Adelboden Lucas Braathen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00