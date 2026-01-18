Lucas Braathen leva a prata em Wengen e chega a quatro pódios de esqui alpino na temporada Estadão Conteúdo 18.01.26 11h47 Lucas Pinheiro Braathen continua conquistando bons resultados às vésperas do início dos Jogos Olímpicos de Interno de Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. O esquiador brasileiro, nascido na Noruega, conquistou a medalha de prata na prova de slalom na etapa de Wengen da Copa do Mundo de esqui alpino, disputado na Suíça, neste domingo, e soma quatro pódios na temporada. Braathen completou as duas descidas em 1min46s46, apenas 0s47 atrás do vencedor da prova, Atle Lie McGrath, seu ex-companheiro de equipe na Noruega. Outro antigo colega de equipe da seleção do país nórdico, Henrik Kristoffersen, completou o pódio. O brasileiro teve um bom desempenho nas duas tentativas, ficando com o quarto melhor tempo na primeira e com o terceiro na segunda. Com o resultado em Wengen, Lucas Braathen levou para casa sua quarta medalha na atual temporada. Ele havia vencido a prova de slalom em Levi, na Finlândia, e levado a prata no slalom gigante, respectivamente, em Alta Badia, na Itália, em Adelboden, também na Suíça. O triunfo na Finlândia representou o primeiro ouro do Brasil em uma etapa de Copa do Mundo na modalidade. A pouco menos de três semanas do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, Braathen tem se consolidado como um dos principais esquiadores do circuito e ampliado as expectativas em torno da primeira medalha brasileira na competição. Ele terminou entre os cinco melhores nas últimas sete provas disputadas e ocupa a segunda colocação tanto na classificação do slalom, atrás do amigo Atle Lie McGrath, e na classificação geral, superado apenas pelo suíço Marco Odermatt. A próxima prova da Copa do Mundo de esqui alpino será realizada em Kitzbühel, na Áustria, no próximo domingo (25). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esqui alpino Copa do Mundo etapa de Wengen Lucas Braathen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 18.01.26 7h00