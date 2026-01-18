Lucas Braathen leva a prata em Wengen e chega a quatro pódios de esqui alpino na temporada

Lucas Pinheiro Braathen continua conquistando bons resultados às vésperas do início dos Jogos Olímpicos de Interno de Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. O esquiador brasileiro, nascido na Noruega, conquistou a medalha de prata na prova de slalom na etapa de Wengen da Copa do Mundo de esqui alpino, disputado na Suíça, neste domingo, e soma quatro pódios na temporada.

Braathen completou as duas descidas em 1min46s46, apenas 0s47 atrás do vencedor da prova, Atle Lie McGrath, seu ex-companheiro de equipe na Noruega. Outro antigo colega de equipe da seleção do país nórdico, Henrik Kristoffersen, completou o pódio. O brasileiro teve um bom desempenho nas duas tentativas, ficando com o quarto melhor tempo na primeira e com o terceiro na segunda.

Com o resultado em Wengen, Lucas Braathen levou para casa sua quarta medalha na atual temporada. Ele havia vencido a prova de slalom em Levi, na Finlândia, e levado a prata no slalom gigante, respectivamente, em Alta Badia, na Itália, em Adelboden, também na Suíça. O triunfo na Finlândia representou o primeiro ouro do Brasil em uma etapa de Copa do Mundo na modalidade.

A pouco menos de três semanas do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, Braathen tem se consolidado como um dos principais esquiadores do circuito e ampliado as expectativas em torno da primeira medalha brasileira na competição. Ele terminou entre os cinco melhores nas últimas sete provas disputadas e ocupa a segunda colocação tanto na classificação do slalom, atrás do amigo Atle Lie McGrath, e na classificação geral, superado apenas pelo suíço Marco Odermatt.

A próxima prova da Copa do Mundo de esqui alpino será realizada em Kitzbühel, na Áustria, no próximo domingo (25).