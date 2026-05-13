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Lorenzo Musetti é 2º tenista do Top 10 fora de Roland Garros e não defenderá semifinal de 2025

Estadão Conteúdo

Lorenzo Musetti foi até a semifinal na temporada passada de Roland Garros, abandonando o jogo diante de Carlos Alcaraz no quarto set após sentir uma lesão. Nesta quarta-feira, o tenista italiano, 10º do ranking da ATP, anunciou que novo problema clínico o impedirá de disputar o segundo Grand Slam da temporada. Curiosamente, a outra baixa de peso na competição francesa é o espanhol, atual campeão.

A ATP usou suas redes sociais para transmitir uma mensagem de apoio ao italiano, pouco depois de ele usar suas redes sociais para revelar problema muscular grave no reto femoral - anterior da coxa. "Volte mais forte, Lore", escreveu a ATP.

Foi o próprio Musetti quem anunciou sua ausência em Roland Garros através de suas redes sociais. "Após a partida de ontem (terça-feira), fiz exames médicos que revelaram uma lesão no reto femoral, que exigirá várias semanas de repouso e recuperação", publicou o italiano. "Infelizmente, isso significa que não poderei competir em Hamburgo e Roland Garros, uma notícia incrivelmente difícil de aceitar."

O tenista ainda agradeceu pelas mensagens de apoio que vem recebendo após ter sido eliminado no Roma Open diante do norueguês Cásper Ruud, em jogo no qual foi até o fim apesar da lesão e caiu com tranquilos 6/3 e 6/1 para o oponente.

"Um enorme agradecimento à torcida de Roma pelo apoio incrível. Foi exatamente por isso que, mesmo não estando 100%, escolhi entrar em quadra e dar tudo de mim no meu torneio em casa", afirmou. "Manterei vocês informados."

Além de Roland Garros, onde realizou grande campanha em 2025, Lorenzo Musetti também perderá o ATP 500 de Hamburgo, agendado entre 17 a 23 de maio e justamente o último preparativo para o Grand Slam nas quadras de saibro.

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