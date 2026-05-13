Lorenzo Musetti é 2º tenista do Top 10 fora de Roland Garros e não defenderá semifinal de 2025 Estadão Conteúdo 13.05.26 13h58 Lorenzo Musetti foi até a semifinal na temporada passada de Roland Garros, abandonando o jogo diante de Carlos Alcaraz no quarto set após sentir uma lesão. Nesta quarta-feira, o tenista italiano, 10º do ranking da ATP, anunciou que novo problema clínico o impedirá de disputar o segundo Grand Slam da temporada. Curiosamente, a outra baixa de peso na competição francesa é o espanhol, atual campeão. A ATP usou suas redes sociais para transmitir uma mensagem de apoio ao italiano, pouco depois de ele usar suas redes sociais para revelar problema muscular grave no reto femoral - anterior da coxa. "Volte mais forte, Lore", escreveu a ATP. Foi o próprio Musetti quem anunciou sua ausência em Roland Garros através de suas redes sociais. "Após a partida de ontem (terça-feira), fiz exames médicos que revelaram uma lesão no reto femoral, que exigirá várias semanas de repouso e recuperação", publicou o italiano. "Infelizmente, isso significa que não poderei competir em Hamburgo e Roland Garros, uma notícia incrivelmente difícil de aceitar." O tenista ainda agradeceu pelas mensagens de apoio que vem recebendo após ter sido eliminado no Roma Open diante do norueguês Cásper Ruud, em jogo no qual foi até o fim apesar da lesão e caiu com tranquilos 6/3 e 6/1 para o oponente. "Um enorme agradecimento à torcida de Roma pelo apoio incrível. Foi exatamente por isso que, mesmo não estando 100%, escolhi entrar em quadra e dar tudo de mim no meu torneio em casa", afirmou. "Manterei vocês informados." Além de Roland Garros, onde realizou grande campanha em 2025, Lorenzo Musetti também perderá o ATP 500 de Hamburgo, agendado entre 17 a 23 de maio e justamente o último preparativo para o Grand Slam nas quadras de saibro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Lorenzo Musetti lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 mais esportes Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Neila Monteiro, faixa roxa, subiu no lugar mais alto do pódio na competição nacional, que é chancelada pela CBJJ 13.05.26 11h49 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 FUTEBOL Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim' A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira 13.05.26 9h52 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36