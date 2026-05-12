Londrina x São Bernardo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pela Série B Londrina e São Bernardo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 12.05.26 18h30 Londrina x São Bernardo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pela Série B (Rafael Martins / Londrina EC) Londrina x São Bernardo disputam hoje, terça-feira (12/05), a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Londrina x São Bernardo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Londrina vive momento delicado na Série B e ocupa a 19ª colocação, com apenas cinco pontos. A sequência de quatro derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas culminou na saída do técnico Alan Aal e na chegada de Rogério Micale, que estreia no comando do Tubarão. Já o São Bernardo atravessa excelente fase e vem de três vitórias consecutivas. O Bernô ocupa a terceira posição, com 13 pontos, e tenta se aproximar do líder Sport na briga pelo acesso à Série A. Na última rodada, o Londrina foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 0, enquanto o São Bernardo goleou a Ponte Preta pelo mesmo placar. VEJA MAIS Novorizontino vence duelo paulista contra o Botafogo e entra no G6 da Série B Goleiros brilham e Avaí e Fortaleza ficam somente no empate sem gols na Série B Londrina x São Bernardo: prováveis escalações Londrina: Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Wallace (Heron) e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Emiliano Rodríguez, Paulinho Moccelin e Bruno Santos. Técnico: Rogério Micale. São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Marcão Silva, Romisson (Foguinho) e Dudu Miraíma; Pedro Vítor, Echaporã e Daniel Amorim. Técnico: Ricardo Catalá. Arbitragem de Londrina x São Bernardo Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF) VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia FICHA TÉCNICA Londrina x São Bernardo Série B do Campeonato Brasileiro Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR) Data/Horário: 12 de maio de 2026, às 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Londrina São Bernardo Brasileirão série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 jogou muito Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43