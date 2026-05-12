Londrina x São Bernardo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pela Série B

Londrina x São Bernardo disputam hoje, terça-feira (12/05), a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Londrina x São Bernardo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Londrina vive momento delicado na Série B e ocupa a 19ª colocação, com apenas cinco pontos. A sequência de quatro derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas culminou na saída do técnico Alan Aal e na chegada de Rogério Micale, que estreia no comando do Tubarão.

Já o São Bernardo atravessa excelente fase e vem de três vitórias consecutivas. O Bernô ocupa a terceira posição, com 13 pontos, e tenta se aproximar do líder Sport na briga pelo acesso à Série A.

Na última rodada, o Londrina foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 0, enquanto o São Bernardo goleou a Ponte Preta pelo mesmo placar.

VEJA MAIS

Londrina x São Bernardo: prováveis escalações

Londrina: Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Wallace (Heron) e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Emiliano Rodríguez, Paulinho Moccelin e Bruno Santos. Técnico: Rogério Micale.

São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Marcão Silva, Romisson (Foguinho) e Dudu Miraíma; Pedro Vítor, Echaporã e Daniel Amorim. Técnico: Ricardo Catalá.

Arbitragem de Londrina x São Bernardo

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia

FICHA TÉCNICA

Londrina x São Bernardo

Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR)

Data/Horário: 12 de maio de 2026, às 19h30