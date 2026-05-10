Novorizontino vence duelo paulista contra o Botafogo e entra no G6 da Série B Estadão Conteúdo 10.05.26 22h06 O Novorizontino pegou o elevador na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo. Em duelo regional, levou a melhor sobre o Botafogo-SP e fez o dever de casa no estádio Jorge Ismael de Biasi, ao vencer por 1 a 0, entrando na zona de playoffs na oitava rodada. Depois de perder um gol inacreditável na primeira etapa, Robson se redimiu e marcou o único gol da partida. Tento esse que fez o time de Novo Horizonte saltar cinco posições na tabela, chegando em sexto lugar, com 12 pontos. Enquanto a equipe de Ribeirão Preto vive um jejum de seis jogos sem vencer, caindo para a 15ª colocação, com nove pontos. A dupla paulista agora retorna a campo no sábado, ambas como visitante. O Botafogo-SP vai até Goiânia, encarar o Goiás na Serrinha, às 18h30, enquanto mais tarde, às 20h30, o Novorizontino pega o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O confronto começou até animador, com boas trocas de passes no ataque dos dois lados, mas sem nenhuma criatividade na hora da conclusão. O Botafogo, mesmo na condição de visitante, apostava mais no lado esquerdo, principalmente com Kelvin, enquanto o Novorizontino tinha Rômulo como principal armador. O time da casa, quando teve uma leve superioridade na posse de bola, viu Robson perdeu uma grande chance, cara a cara com Jordan. O fim da primeira etapa foi melancólico, com muitos erros de passes e poucos chutes à gol. O Novorizontino voltou para o segundo tempo com mais presença ofensiva, principalmente pela entrada de Carlão. Com mais volume, o gol enfim saiu. Rômulo trabalhou a bola com Vinícius Paiva que serviu para Robson finalizar firme no canto e abrir o placar, aos 11 minutos. O gol deixou o duelo em aberto, mas ainda sem muitas esperanças de um bom jogo. O Botafogo tentou correr atrás do prejuízo, mas seguiu longe de ameaçar a meta de César. Já satisfeito com o resultado, o Novorizontino trabalhava a bola com mais paciência, gastando tempo e administrou a vitória sem sustos até o apito final. FICHA TÉCNICA NOVORIZONTINO 1 X 0 BOTAFOGO NOVORIZONTINO - César; Alemão, Carlinhos, Patrick e Maykon; Luís Oyama (Juninho), Léo Naldi e Rômulo (Diego Galo); Robson (Ronald Barcellos), Vinícius Paiva (Marlon) e Hélio Borges (Carlão). Técnico: Enderson Moreira. BOTAFOGO - Jordan; Gabriel Inocêncio, Guilherme Mariano (Bardaró), Vilar e Patrick Brey; Morelli, Matheus Sales e Rafael Gava (Thiago Moraes); Zé Hugo (Márcio Maranhão), Luizão (Guilherme Queiróz) e Kelvin (Wesley Santos). Técnico: Cláudio Tencati, GOLS - Robson, aos 11 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP). CARTÕES AMARELOS - Carlinhos, Rômulo, Diego Galo, Léo Naldi, Matheus Sales e Márcio Maranhão. RENDA - R$ 6.250,00. PÚBLICO - 353 torcedores. LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Novorizontino Botafogo-SP COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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