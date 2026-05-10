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Novorizontino vence duelo paulista contra o Botafogo e entra no G6 da Série B

Estadão Conteúdo

O Novorizontino pegou o elevador na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo. Em duelo regional, levou a melhor sobre o Botafogo-SP e fez o dever de casa no estádio Jorge Ismael de Biasi, ao vencer por 1 a 0, entrando na zona de playoffs na oitava rodada.

Depois de perder um gol inacreditável na primeira etapa, Robson se redimiu e marcou o único gol da partida. Tento esse que fez o time de Novo Horizonte saltar cinco posições na tabela, chegando em sexto lugar, com 12 pontos. Enquanto a equipe de Ribeirão Preto vive um jejum de seis jogos sem vencer, caindo para a 15ª colocação, com nove pontos.

A dupla paulista agora retorna a campo no sábado, ambas como visitante. O Botafogo-SP vai até Goiânia, encarar o Goiás na Serrinha, às 18h30, enquanto mais tarde, às 20h30, o Novorizontino pega o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

O confronto começou até animador, com boas trocas de passes no ataque dos dois lados, mas sem nenhuma criatividade na hora da conclusão. O Botafogo, mesmo na condição de visitante, apostava mais no lado esquerdo, principalmente com Kelvin, enquanto o Novorizontino tinha Rômulo como principal armador.

O time da casa, quando teve uma leve superioridade na posse de bola, viu Robson perdeu uma grande chance, cara a cara com Jordan. O fim da primeira etapa foi melancólico, com muitos erros de passes e poucos chutes à gol.

O Novorizontino voltou para o segundo tempo com mais presença ofensiva, principalmente pela entrada de Carlão. Com mais volume, o gol enfim saiu. Rômulo trabalhou a bola com Vinícius Paiva que serviu para Robson finalizar firme no canto e abrir o placar, aos 11 minutos.

O gol deixou o duelo em aberto, mas ainda sem muitas esperanças de um bom jogo. O Botafogo tentou correr atrás do prejuízo, mas seguiu longe de ameaçar a meta de César. Já satisfeito com o resultado, o Novorizontino trabalhava a bola com mais paciência, gastando tempo e administrou a vitória sem sustos até o apito final.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 BOTAFOGO

NOVORIZONTINO - César; Alemão, Carlinhos, Patrick e Maykon; Luís Oyama (Juninho), Léo Naldi e Rômulo (Diego Galo); Robson (Ronald Barcellos), Vinícius Paiva (Marlon) e Hélio Borges (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.

BOTAFOGO - Jordan; Gabriel Inocêncio, Guilherme Mariano (Bardaró), Vilar e Patrick Brey; Morelli, Matheus Sales e Rafael Gava (Thiago Moraes); Zé Hugo (Márcio Maranhão), Luizão (Guilherme Queiróz) e Kelvin (Wesley Santos). Técnico: Cláudio Tencati,

GOLS - Robson, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos, Rômulo, Diego Galo, Léo Naldi, Matheus Sales e Márcio Maranhão.

RENDA - R$ 6.250,00.

PÚBLICO - 353 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

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futebol

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