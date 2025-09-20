Capa Jornal Amazônia
Liverpool leva a melhor sobre o Everton em clássico e vence a 5ª seguida na Premier League

Estadão Conteúdo

Atual campeão inglês, o Liverpool mostrou que será difícil tirá-lo da trilha pelo bicampeonato. No clássico que abriu a 5ª rodada da Premier League, neste sábado, o time de Alisson, Salah e companhia levou um susto no fim, mas derrotou o Everton por 2 a 1, no estádio Anfield, e manteve os 100% de aproveitamento na competição.

Com o resultado, a equipe comandada por Arne Slot chegou a 15 pontos na tabela e assegurou a liderança isolada do campeonato nacional por mais uma rodada, pressionando Arsenal, Tottenham, Bournemouth e Chelsea, que vêm na sequência e ainda atuam na rodada. Já o conjunto azul continua com sete pontos e deve perder o sétimo posto na classificação.

Com suas principais contratações - Wirtz e Isak - no banco, o Liverpool contou com uma grande atuação do holandês Gravenberch para sair com a vitória. O camisa 38 inaugurou o placar, aos 10 minutos, em finalização após passe de Salah, e deu a assistência para Ekitiké ampliar aos 28.

A partida, porém, não foi tão tranquila como se desenhava. No segundo tempo, Gueye ainda descontou para os visitantes, que chegaram a ameaçar a meta de Alisson nos minutos finais, sem conseguir chegar ao empate.

