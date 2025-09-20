Liverpool leva a melhor sobre o Everton em clássico e vence a 5ª seguida na Premier League Estadão Conteúdo 20.09.25 11h08 Atual campeão inglês, o Liverpool mostrou que será difícil tirá-lo da trilha pelo bicampeonato. No clássico que abriu a 5ª rodada da Premier League, neste sábado, o time de Alisson, Salah e companhia levou um susto no fim, mas derrotou o Everton por 2 a 1, no estádio Anfield, e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Com o resultado, a equipe comandada por Arne Slot chegou a 15 pontos na tabela e assegurou a liderança isolada do campeonato nacional por mais uma rodada, pressionando Arsenal, Tottenham, Bournemouth e Chelsea, que vêm na sequência e ainda atuam na rodada. Já o conjunto azul continua com sete pontos e deve perder o sétimo posto na classificação. Com suas principais contratações - Wirtz e Isak - no banco, o Liverpool contou com uma grande atuação do holandês Gravenberch para sair com a vitória. O camisa 38 inaugurou o placar, aos 10 minutos, em finalização após passe de Salah, e deu a assistência para Ekitiké ampliar aos 28. A partida, porém, não foi tão tranquila como se desenhava. No segundo tempo, Gueye ainda descontou para os visitantes, que chegaram a ameaçar a meta de Alisson nos minutos finais, sem conseguir chegar ao empate. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Liverpool Everton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52