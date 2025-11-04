Leão, quem disse que seria fácil? Carlos Ferreira 04.11.25 10h47 Em tese, o acesso vem com mais cinco (ou quatro) pontos nas três últimas rodadas. A missão até poderia parecer fácil, se a vitória sobre a Chape não tivesse escapado no último lance. A questão agora é como o time azulino vai reagir ao frustrante empate. Sábado, Leão Azul em Novo Horizonte contra o Novorizontino, que ontem empatou em 2 x 2 com o America Mineiro e está na quinta posição, com 56 pontos, dois a menos que o Leão Azul. Desfalcado de Caio Vinícius e Diego Hernandez, suspensos, o Remo terá que render o seu máximo para pontuar e seguir em alta nessa disputa de acesso. O Coritiba está a um passo da Série A. As outras três estão entre Chapecoense, Remo, Athletico Paranaense, Novorizontino e, menos cotados, Criciúma e Goiás. Jornadas carregadas de emoções estão vindo por aí. Papão, um campeão de oscilações no século Campeão da Série B em 2001, campeão da Copa Norte 2 e Campeão dos Campeões em 2002, 9° da Libertadores 2003, um acesso à Série A e três acessos à Série B. Mas o Papão tão glorioso neste século também foi capaz de amargar cinco rebaixamentos, um à Série B e quatro à Série C. Há explicação para tamanha oscilação? Com certeza, sim. O clube não definiu o seu perfil, nem projeto. A cada gestão toma o rumo que o ego e vontades dos gestores aponta. Não há continuidade dos acertos e o Paysandu se alterna entre esforços para corrigir e teimosia em cometer novos desatinos, geralmente sob aplausos dos cegos de paixão. Lembremos que o Papão volta à Série C pela insistência em pecados que já o haviam colocado em risco nas duas temporadas anteriores. BAIXINHAS * A coluna chamou atenção algumas vezes para o fato de que todos os times que tiveram sprint, na Série B, sofreram ressaca e queda de rendimento. O Remo segue em alta nos resultados, mas nos últimos cinco jogos (Athletico PR, Paysandu, Athletic, Cuiabá e Chape) perdeu intensidade e sofreu pressão no segundo tempo. * O que também reforça a evidência é a boa resposta nas substituições, que o técnico Guto Ferreira vem administrando com base nos indicadores estatísticos da fisiologia. Isso exige superação aos limites, sobretudo no segundo tempo, e esse é claramente o espírito do time azulino. * Ignácio Neto no lugar de Márcio Fernandes. No cumprimento de tabela, contra Coritiba, Amazonas e Athletic, o Papão deve ter mais frutos da base no time, além do volante Pedro Henrique, que já vem jogando. O zagueiro Lucca já entraria mesmo, pelo impedimento de Thallyson, que é atleta cedido pelo Coritiba. * Paysandu no Campeonato Brasileiro desde 1973. São 19 edições na Série A, 18 na Série B (dois títulos) e 14 na Série C. Em números gerais, os acessos são cinco (1991, 2001, 2012, 2014, 2023) e rebaixamentos são sete (1989, 1995, 2005, 2006, 2012, 2018, 2025). * O Remo está no seu 50° campeonato brasileiro. Tem 16 campanhas na A, 22 na B, 8 na C (um título) e 4 na D. O Leão disputa o seu sétimo acesso. Subiu em 1989, 1992, 2005, 2015, 2020 e 2024. E sofreu cinco rebaixamentos, em 1994, 2004, 2007, 2008 e 2021. Foi uma vez campeão e três vezes vice brasileiro. * Crédito para a equipe no NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance) e para a conduta rigorosamente profissional de Marcelo Rangel. Em apenas duas semanas o goleiro passou por cirurgia no joelho, se recuperou e voltou a jogar. Todos os aplausos! * Guarani de Campinas está levando o zagueiro bicolor Maurício Antônio para a temporada 2026. Outro com destino definido é o lateral azulino Pedro Costa, que vai para o Santa Cruz. * Voltas que a bola dá! Preterido pelo presidente Roger Aguilera no início da gestão, Vandick Lima à direção do futebol do Paysandu volta com Ícaro Sereni e Alberto Maia, para botar a casa em ordem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Leão, quem disse que seria fácil? 04.11.25 10h47 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Carlos Ferreira Série B: na reta final, só um jogo por semana 31.10.25 13h34 Carlos Ferreira Vitória vale um pé na Série A 30.10.25 10h37