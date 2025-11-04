Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Leão, quem disse que seria fácil?

Carlos Ferreira

Em tese, o acesso vem com mais cinco (ou quatro) pontos nas três últimas rodadas. A missão até poderia parecer fácil, se a vitória sobre a Chape não tivesse escapado no último lance. A questão agora é como o time azulino vai reagir ao frustrante empate. 

Sábado, Leão Azul em Novo Horizonte contra o Novorizontino, que ontem empatou em 2 x 2 com o America Mineiro e está na quinta posição, com 56 pontos, dois a menos que o Leão Azul. Desfalcado de Caio Vinícius e Diego Hernandez, suspensos, o Remo terá que render o seu máximo para pontuar e seguir em alta nessa disputa de acesso. O Coritiba está a um passo da Série A. As outras três estão entre Chapecoense, Remo, Athletico Paranaense, Novorizontino e, menos cotados, Criciúma e Goiás. Jornadas carregadas de emoções estão vindo por aí.

Papão, um campeão de oscilações no século

Campeão da Série B em 2001, campeão da Copa Norte 2 e Campeão dos Campeões em 2002, 9° da Libertadores 2003, um acesso à Série A e três acessos à Série B. Mas o Papão tão glorioso neste século também foi capaz de amargar cinco rebaixamentos, um à Série B e quatro à Série C.

Há explicação para tamanha oscilação? Com certeza, sim. O clube não definiu o seu perfil, nem projeto. A cada gestão toma o rumo que o ego e vontades dos gestores aponta. Não há continuidade dos acertos e o Paysandu se alterna entre esforços para corrigir e teimosia em cometer novos desatinos, geralmente sob aplausos dos cegos de paixão. Lembremos que o Papão volta à Série C pela insistência em pecados que já o haviam colocado em risco nas duas temporadas anteriores. 

BAIXINHAS

* A coluna chamou atenção algumas vezes para o fato de que todos os times que tiveram sprint, na Série B, sofreram ressaca e queda de rendimento. O Remo segue em alta nos resultados, mas nos últimos cinco jogos (Athletico PR, Paysandu, Athletic, Cuiabá e Chape) perdeu intensidade e sofreu pressão no segundo tempo. 

* O que também reforça a evidência é a boa resposta nas substituições, que o técnico Guto Ferreira vem administrando com base nos indicadores estatísticos da fisiologia. Isso exige superação aos limites, sobretudo no segundo tempo, e esse é claramente o espírito do time azulino. 

* Ignácio Neto no lugar de Márcio Fernandes. No cumprimento de tabela, contra Coritiba, Amazonas e Athletic, o Papão deve ter mais frutos da base no time, além do volante Pedro Henrique, que já vem jogando. O zagueiro Lucca já entraria mesmo, pelo impedimento de Thallyson, que é atleta cedido pelo Coritiba. 

* Paysandu no Campeonato Brasileiro desde 1973. São 19 edições na Série A, 18 na Série B (dois títulos) e 14 na Série C. Em números gerais, os acessos são cinco (1991, 2001, 2012, 2014, 2023) e rebaixamentos são sete (1989, 1995, 2005, 2006, 2012, 2018, 2025).

* O Remo está no seu 50° campeonato brasileiro. Tem 16 campanhas na A, 22 na B, 8 na C (um título) e 4 na D. O Leão disputa o seu sétimo acesso. Subiu em 1989, 1992, 2005, 2015, 2020 e 2024. E sofreu cinco rebaixamentos, em 1994, 2004, 2007, 2008 e 2021. Foi uma vez campeão e três vezes vice brasileiro. 

* Crédito para a equipe no NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance) e para a conduta rigorosamente profissional de Marcelo Rangel. Em apenas duas semanas o goleiro passou por cirurgia no joelho, se recuperou e voltou a jogar. Todos os aplausos! 

* Guarani de Campinas está levando o zagueiro bicolor Maurício Antônio para a temporada 2026. Outro com destino definido é o lateral azulino Pedro Costa, que vai para o Santa Cruz. 

* Voltas que a bola dá! Preterido pelo presidente Roger Aguilera no início da gestão, Vandick Lima à direção do futebol do Paysandu volta com Ícaro Sereni e Alberto Maia, para botar a casa em ordem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Leão, quem disse que seria fácil?

04.11.25 10h47

Carlos Ferreira

Leão em domingo de luz, por nova vida

02.11.25 7h00

Carlos Ferreira

Série B: na reta final, só um jogo por semana

31.10.25 13h34

Carlos Ferreira

Vitória vale um pé na Série A

30.10.25 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda