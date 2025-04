Liverpool encerra expectativa e estende contrato de Van Dijk

Quase uma semana após renovar o contrato de Mohamed Salah, o Liverpool estendeu também o vínculo de Virgil van Dijk. O zagueiro, considerado um dos melhores do mundo nos últimos anos, acertou contrato de dois anos, nesta quinta-feira. Seu vínculo se encerraria ao fim da atual temporada europeia e era alvo de forte expectativa pela torcida.

"Estou muito feliz, muito orgulhoso", disse Van Dijk. "Há muitas emoções, obviamente, que passam pela minha cabeça agora ao falar sobre isso. É um sentimento de orgulho, é um sentimento de alegria. É simplesmente incrível. A jornada que tive até agora em minha carreira, poder estendê-la por mais dois anos neste clube é incrível e estou muito feliz."

O acerto de Van Dijk acontece quase uma semana depois da renovação de Salah, outra figura histórica do clube que tinha contrato só até o fim da temporada. Além da dupla, o lateral Trent Alexander-Arnold vive ainda a indefinição sobre o seu futuro e alvo de especulações sobre uma transferência para o Real Madrid.

Van Dijk, de 33 anos, provou ser uma figura tão importante para o Liverpool quanto Salah desde que deixou o Southampton no início de 2018 para reforçar o tradicional clube inglês por US$ 100 milhões, número recorde para um defensor na Inglaterra.

"Sempre foi o Liverpool. Esse era o caso. Sempre esteve na minha cabeça, sempre foi o plano e sempre foi o Liverpool", disse o zagueiro da seleção da Holanda. "Não havia nenhuma dúvida em minha cabeça de que este era o lugar certo para mim e minha família."

Em seus sete anos e meio em Anfield, Van Dijk conquistou um título do Campeonato Inglês, que poderá virar bicampeonato até o fim do mês, uma taça da Liga dos Campeões, uma Copa da Inglaterra, duas da Copa da Liga Inglesa e uma do Mundial de Clubes, além de conquistas de Supercopas.