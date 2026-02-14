Liverpool derrota o Brighton e avança às oitavas de final da Copa da Inglaterra

O Liverpool entrou em campo neste sábado diante do Brighton pela quarta fase da Copa da Inglaterra e não teve dificuldades para despachar o adversário por 3 a 0, atuando em Anfield. Com mais uma boa atuação de Dominik Szoboszlai, o gigante inglês teve predomínio durante toda a partida.

A primeira etapa foi um pouco mais equilibrada, e os Reds tiveram dificuldades para furar o bloqueio do Brighton. Szoboszlai chegou a marcar nos minutos iniciais, mas o lance foi anulado pela arbitragem. O primeiro gol da partida, de fato, saiu apenas aos 42 minutos, quando Milos Kerkez cruzou na medida para Curtis Jones apenas empurrar contra o gol defendido por Steele.

Para o segundo tempo, com a vantagem no placar, o técnico Arne Slot não mexeu na equipe e a estratégia deu certo. Aos 11 minutos, Dominik Szoboszlai recebeu um excelente passe de Mohamed Salah e chutou na saída do goleiro adversário. O atleta húngaro chegou ao 11º gol na temporada e marcou pelo segundo jogo consecutivo.

O Liverpool liquidou a fatura aos 23 minutos, com Mohamed Salah marcando de pênalti. O ídolo egípcio chegou ao oitavo gol na temporada. Nos últimos minutos, o garoto Rio Ngumoha chegou a fazer o quarto gol dos Reds, mas foi anotado impedimento no lance.

A equipe de Slot retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Nottingham Forest, pela Premier League, fora de casa. Enquanto o Brighton visitará o Brentford, no sábado, também pela liga nacional.

Em outros resultados deste sábado pela Copa da Inglaterra, o West Ham despachou o Burton Albion por 1 a 0, enquanto o Norwich passou pelo West Bromwich por 3 a 1. Southampton eliminou o Leicester, por 2 a 1, em partida que foi para a prorrogação após empate em 1 a 1. Já a surpresa do dia ficou para o modesto Mansfield Town, que eliminou o Burnley, fora de casa, por 2 a 1. O Manchester City, de Pep Guardiola, derrotou o Salford por 2 a 0.