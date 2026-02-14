Liverpool derrota o Brighton e avança às oitavas de final da Copa da Inglaterra Estadão Conteúdo 14.02.26 19h37 O Liverpool entrou em campo neste sábado diante do Brighton pela quarta fase da Copa da Inglaterra e não teve dificuldades para despachar o adversário por 3 a 0, atuando em Anfield. Com mais uma boa atuação de Dominik Szoboszlai, o gigante inglês teve predomínio durante toda a partida. A primeira etapa foi um pouco mais equilibrada, e os Reds tiveram dificuldades para furar o bloqueio do Brighton. Szoboszlai chegou a marcar nos minutos iniciais, mas o lance foi anulado pela arbitragem. O primeiro gol da partida, de fato, saiu apenas aos 42 minutos, quando Milos Kerkez cruzou na medida para Curtis Jones apenas empurrar contra o gol defendido por Steele. Para o segundo tempo, com a vantagem no placar, o técnico Arne Slot não mexeu na equipe e a estratégia deu certo. Aos 11 minutos, Dominik Szoboszlai recebeu um excelente passe de Mohamed Salah e chutou na saída do goleiro adversário. O atleta húngaro chegou ao 11º gol na temporada e marcou pelo segundo jogo consecutivo. O Liverpool liquidou a fatura aos 23 minutos, com Mohamed Salah marcando de pênalti. O ídolo egípcio chegou ao oitavo gol na temporada. Nos últimos minutos, o garoto Rio Ngumoha chegou a fazer o quarto gol dos Reds, mas foi anotado impedimento no lance. A equipe de Slot retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Nottingham Forest, pela Premier League, fora de casa. Enquanto o Brighton visitará o Brentford, no sábado, também pela liga nacional. Em outros resultados deste sábado pela Copa da Inglaterra, o West Ham despachou o Burton Albion por 1 a 0, enquanto o Norwich passou pelo West Bromwich por 3 a 1. Southampton eliminou o Leicester, por 2 a 1, em partida que foi para a prorrogação após empate em 1 a 1. Já a surpresa do dia ficou para o modesto Mansfield Town, que eliminou o Burnley, fora de casa, por 2 a 1. O Manchester City, de Pep Guardiola, derrotou o Salford por 2 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Inglaterra Liverpool Brighton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 BAIXA Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação 13.02.26 19h08