Liverpool derrota Internazionale pela Champions League; Atalanta derrota Chelsea de virada Estadão Conteúdo 09.12.25 19h27 Terminou empatado o duelo entre as equipes inglesas e italianas, nesta terça-feira, em duelos válidos pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Cada equipe de um país venceu. O Liverpool derrotou a Internazionale, no San Sito, por 1 a 0, enquanto a Atalanta, em Bérgamo, virou, por 2 a 1, em cima do Chelsea. A partida em Milão foi equilibrada com as equipes se revezando no domínio das ações. No primeiro tempo, Konaté chegou a marcar para o Liverpool, aos 32 minutos do primeiro tempo, mas o VAR impugnou o lance. O segundo tempo continuou muito disputado, mas com poucas oportunidades de gol. As defesas foram muito superiores aos sistemas ofensivos. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o VAR flagrou um puxão de Bastoni na grande área. Pênalti, que o húngaro Szoboszlai converteu, aos 42 minutos. Com o resultado, o Liverpool subiu para a oitava posição, com 12 pontos, enquanto a Inter ficou também com 12, mas em quinto lugar por ter melhor saldo de gols (8 a 3). Em Bérgamo, o Chelsea saiu na frente do placar com um gol de oportunismo do brasileiro João Pedro, que se antecipou à zaga italiana para desviar a bola. A virada no placar veio na etapa final. Um belo gol de Scamacca, aos dez, e outro de De Ketelaere, aos 38, garantiram a vitória do time italiano, que subiu para a terceira colocação, com 13 pontos. Os ingleses, com dez, ficam em 11º lugar. BAYERN VENCE OUTRA O Bayern de Munique e o Sporting se enfrentaram nesta terça-feira pela sexta rodada da Champions League. Com direito a sinalizadores e festa da torcida, o time alemão comandou a partida. O placar final foi de 3 a 1, com vitória para o elenco dono da casa. Com o resultado, o Bayern chega a 15 pontos, brigando pelo topo, enquanto o Sporting fica estacionado em 10, no meio da tabela. No primeiro tempo, o destaque foi da equipe comandada por Vincent Kompany que conseguiu arriscar e chegar ao ataque cerca de 10 vezes. Sendo forçado a manter a formação de defesa do elenco, o Sporting precisou recuar na maior parte dos 45 minutos iniciais. Lennart Karl, de apenas 17 anos, conseguiu arriscar, chegar ao gol e marcar aos quatro minutos do primeiro tempo. A arbitragem, porém, detectou o impedimento na troca de passe que resultou no lance e o primeiro gol do clube alemão foi anulado. Apesar de o clube bávaro ter dominado as chances de gol no começo da partida, as finalizações do ataque foram fracas, o que prolongou o placar zerado. Mesmo com o sucesso do ataque do Bayern, aos 8 minutos do segundo tempo, Kimmich se atrapalhou na defesa e protagonizou o gol contra para o Sporting, abrindo o placar. Em uma jogada trabalhada, o elenco alemão conseguiu se recuperar e Gnarby marcou o gol do empate aos 19 minutos - seu primeiro ataque com sucesso nesta temporada da Champions. A sequência de boas jogadas seguiu com o gol de Karl aos 23 minutos virando o placar. A comemoração, porém, foi protagonizada por uma discussão entre as equipes, resultando em dois cartões amarelos, um para cada time. Marcando mais um gol para o Bayern, Jonathan Tah conseguiu ultrapassar a defesa do Sporting e finalizar aos 31 minutos, dando números finais ao jogo. OUTROS JOGOS Kairat Almaty 0 x 1 Olympiacos; Monaco 1 x 0 Galatasaray, PSV 2 x 3 Atlético de Madrid, Union Saint-Gilloise 2 x 3 Olympique de Marselha e Tottenham 3 x 0 Slavia Praga. 