Lingard, ex-United e seleção inglesa, custará ao Corinthians 5 vezes menos do que Memphis

O meia-atacante Jesse Lingard foi anunciado como reforço do Corinthians nesta sexta-feira, 6, com a divulgação de um vídeo institucional intitulado Do Reino à Favela, em referência à nacionalidade do jogador e à identificação popular do clube. Revelado pelo Manchester United, time do qual foi grande promessa, o britânico de 33 anos chega ao clube do Parque São Jorge com status de estrela europeia, mas longe de ter a mesma pompa de Memphis Depay, maior astro do elenco corintiano.

Conforme apurado pelo Estadão, o contrato assinado por Lingard, válido até o final de 2026 e com possibilidade de renovação até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas, é muito diferente do acordo estabelecido com o holandês. A diferença começa no salário de cada um. Mesmo com a grife da passagem por gigantes da Europa e seleção inglesa, o novo reforço corintiano chega recebendo cerca de R$ 600 mil.

Memphis tem vencimentos mensais na casa dos R$ 3 milhões só em salário, mas também recebe por metas cumpridas relativas a títulos, gols marcados, participações em gols e presença na lista de relacionadas. Junto de luvas, o Corinthians deve cerca de R$ 30 milhões a ele.

Os dois jogadores surgiram como grandes promessas na Europa e nunca atingiram o nível máximo que se esperava deles. Memphis, contudo, tem uma carreira muito mais sólida e já é um jogador histórico da seleção holandesa, da qual é o maior artilheiro, com 55 gols em 108 jogos. Também teve passagens relevantes por PSV, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester United.

No time inglês, atuou ao lado de Lingard, que rodou emprestado por clubes como Brighton, Birmingham City e Derby County antes de ser melhor aproveitado no Old Trafford. Viveu sua melhor temporada em 2017/2018, sob o comando de José Mourinho.

Depois disso, voltou a oscilar, foi emprestado ao West Ham e voltou a Manchester. Saiu definitivamente em 2022, rumo ao Nottingham Forest, antes de se aventurar na Coreia do Sul para defender o Seoul FC.

Pela seleção inglesa, disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e esteve em campo e só não jogou um jogo na campanha que terminou com o quarto lugar. Foi titular em todas as partidas que participou, menos na decisão do terceiro lugar, na qual a Inglaterra foi derrotada pela Bélgica.

Marcou gol na goleada por 6 a 1 sobre o Panamá, na fase de grupos, e deu assistência na vitória por 2 a 0 sobre a Suécia, nas quartas de final. A última vez que foi convocado foi em 2021.