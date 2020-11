Liminar de Mussa é derrubada e eleição do Vasco é marcada novamente para este sábado

A política do Vasco é incansável, assim como as decisões judiciais a ela atribuídas. Na noite desta sexta-feira, o desembargador Camilo Ribeiro Ruliére derrubou a liminar que adiava a eleição do Cruz-Maltino para o dia 14 de novembro. Assim, o pleito volta a ser marcado para este sábado, 7 de novembro.

O movimento tem como atores principais o candidato Luiz Roberto Leven Siano e o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro. A impugnação da liminar obtida por Faués Mussa faz com que o pleito seja presencial, e não virtual.

Ao longo das últimas semanas, e de forma mais intensa nos últimos dias, o formato e a data da eleição se tornaram grande alvo de discussão nos bastidores de São Januário. Reuniões e mais reuniões não resultaram em consenso sobre o pleito. Diferentes lados entendem politização do momento por parte do adversário.