Liderados pelo técnico Tiago Splitter, Blazers impõem 1º revés da temporada ao Thunder na NBA A vitória mostrou o poder de reação da equipe da casa, que descontou uma diferença que chegou a estar em 22 pontos Estadão Conteúdo 06.11.25 9h28 Comandado pelo técnico brasileiro Tiago Splitter à beira da quadra, o Portland Trail Blazers contou com a força da sua torcida para impôr a primeira derrota ao então invicto Oklahoma City Thunder, na noite desta quarta-feira, no Moda Center, e superou o atual campeão por 121 a 119, em jogo válido pela temporada regular da NBA. A vitória mostrou o poder de reação da equipe da casa, que descontou uma diferença que chegou a estar em 22 pontos. Com uma bela atuação, Deni Avdija foi o destaque dos anfitriões ao anotar 26 pontos, pegar dez rebotes e ainda distribuir nove assistências. Jrue Holiday também foi decisivo ao acertar dois lances livres que definiu o triunfo. O resultado positivo levou o Portland Trail Blazers ao sexto lugar do lado Oeste. Em oito jogos, a equipe de Tiago Spliter, que comanda a equipe interinamente desde a prisão do técnico Chauncey Billups, obteve cinco vitórias. Apesar do resultado negativo, a liderança continua em poder do Thunder, que agora tem oito vitórias em nove partidas da mesma conferência. A franquia de Oklahoma, que entrou desfalcada de nomes como Chet Holmgren, Lu Dort e Alex Caruso, teve em Shai Gilgeous-Alexander o seu principal nome na partida. O ala-armador anotou 35 pontos, mas não conseguiu impedir o revés. LUKA DONCIC LEVA LAKERS À 5ª VITÓRIA SEGUIDA O Los Angeles Lakers contou mais uma vez com a precisão de Luka Doncic nos arremessos para saborear mais um resultado positivo na NBA, ao vencer o San Antonio Spurs por 118 a 116 na noite desta quarta-feira, na Cripto Arena. O esloveno foi o cestinha do confronto e liderou a equipe diante de sua torcida. Com 35 pontos, 13 assistências e nove rebotes, o ala-armador levou os Lakers ao quinto triunfo consecutivo. O placar conduziu o time do técnico JJ Redick à segunda colocação da Conferência Oeste. Já os Spurs figuram no quinto posto do mesmo lado. Além da pontaria calibrada, o astro esloveno igualou seu recorde pessoal com cinco roubadas de bola e acertou uma cesta de três pontos a pouco mais de dois segundos do fim, colocando definitivamente seu time na liderança do marcador. Em partida com um desfecho frenético, os Lakers buscaram a reação justamente no último quarto. A equipe de Los Angeles emplacou uma sequência de 21 a 10 e contou com um vacilo do rival no final. Os visitantes, que tiveram Victor Wembanyama como maior pontuador (19), falharam no primeiro lance livre no segundo final. Na segunda tentativa, com um erro intencional para pegar o rebote, ninguém conseguiu converter o ponto no estouro do cronômetro. CUNNINGHAM LIDERA OS PISTONS CONTRA O UTAH JAZZ Com uma atuação decisiva no último período, Cade Cunningham ajudou o Detroit Pistons a conquistar a quarta vitória seguida na NBA ao superar o Utah Jazz por 114 a 103 na rodada desta noite, no Little Caesars Arena. O armador assinalou 19 dos 31 pontos que fez no jogo no quarto período e garantiu o triunfo em sua arena. Quem também brilhou foi Jalen Duren (22). Além da boa pontuação, ele foi decisivo ao contribuir com 22 rebotes. O Utah Jazz teve como jogador mais efetivo Svi Mykhailiuk (ex-Detroit Pistons) , que fez 28 pontos, sua melhor marca na carreira. A fase da equipe, no entanto, é preocupante. Foram quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Na classificação, o Detroit é o segundo colocado no Leste, enquanto seu adversário figura apenas em 12º lugar no Oeste. Confira os resultados das partidas da noite desta quarta-feira Cleveland Cavaliers 132 x 121 Philadelphia 76ers Detroit Pistons 114 x 103 Utah Jazz Indiana Pacers 103 x 112 Brooklyn Nets Boston Celtics 136 x 107 Washington Wizards New York Knicks 137 x 114 Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 109 x 124 Houston Rockets Dallas Mavericks 99 x 101 New Orleans Pelicans Denver Nuggets 122 x 112 Miami Heat Los Angeles Lakers 118 x 116 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 121 x 119 Oklahoma City Thunder Sacramento Kings 121 x 116 Golden State Warriors Acompanhe os jogos desta quinta-feira Phoenix Suns x Los Angeles Clippers 