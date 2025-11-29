Libertadores 2025: em Belém, palmeirenses fazem apostas sobre o placar da final

A final da Libertadores 2025 está ocorrendo nesse sábado (29) no Estádio Monumental de Lima, no Peru, com confronto entre Palmeiras e Flamengo. Em Belém do Pará, as torcidas estão agitadas e com expectativas para o resultado final, que define o primeiro tetracampeão brasileiro no campeonato. Torcedores palmeirenses ouvidos pela reportagem de O Liberal fazem seus palpites sobre o placar que desejam.

Vanessa Andrade, professora, foi contagiada pela avó com a paixão palmeirense. Na grande decisão, ela diz estar com o coração acelerado. Para o resultado, Vanessa declara: "3 a 2, tô confiante!"

Em diversos bares da cidade, palmeirenses acompanham à transmissão do jogo direto de Lima, capital peruana (Wagner Santana / O Liberal)

O psicólogo e professor Cassio Pinheiro é palmeirense e espera pela vitória do time. Sem preferências por um jogador, ele acredita que o Palmeiras vence de 1 a 0.

Flamengo e Palmeiras são tricampeões na Libertadores e hoje buscam o quarto título. Essa é a primeira vez que um clube brasileiro garante o tetra no campeonato.