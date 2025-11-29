Libertadores 2025: em Belém, palmeirenses fazem apostas sobre o placar da final Torcedores do time alviverde assistem ao jogo em bares da cidade e contam seus palpites Lívia Ximenes e Gabriel da Mota 29.11.25 19h29 A professora Vanessa Andrade conta que herdou da avó a paixão pelo clube (Wagner Santana / O Liberal) A final da Libertadores 2025 está ocorrendo nesse sábado (29) no Estádio Monumental de Lima, no Peru, com confronto entre Palmeiras e Flamengo. Em Belém do Pará, as torcidas estão agitadas e com expectativas para o resultado final, que define o primeiro tetracampeão brasileiro no campeonato. Torcedores palmeirenses ouvidos pela reportagem de O Liberal fazem seus palpites sobre o placar que desejam. Vanessa Andrade, professora, foi contagiada pela avó com a paixão palmeirense. Na grande decisão, ela diz estar com o coração acelerado. Para o resultado, Vanessa declara: "3 a 2, tô confiante!" Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Em diversos bares da cidade, palmeirenses acompanham à transmissão do jogo direto de Lima, capital peruana (Wagner Santana / O Liberal) O psicólogo e professor Cassio Pinheiro é palmeirense e espera pela vitória do time. Sem preferências por um jogador, ele acredita que o Palmeiras vence de 1 a 0. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Flamengo e Palmeiras são tricampeões na Libertadores e hoje buscam o quarto título. Essa é a primeira vez que um clube brasileiro garante o tetra no campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave final da libertadores 2025 palmeiras torcida belém flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01