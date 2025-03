Lewis Hamilton recria cena icônica do filme 'Curtindo a Vida Adoidado'

Lewis Hamilton mostrou mais uma vez seu lado criativo e cinéfilo ao recriar uma das cenas mais emblemáticas do clássico da comédia "Curtindo a Vida Adoidado" (1986), dirigido por John Hughes. Fã declarado do filme, o heptacampeão da Fórmula 1 decidiu marcar sua chegada à Ferrari na temporada 2025 com uma homenagem especial. Na última quarta-feira (12), ele divulgou uma montagem na qual assume o papel de um dos personagens da icônica sequência envolvendo a emprestada Ferrari 250 G.

Na cena original, Ferris Bueller (Matthew Broderick), sua namorada Sloane Peterson (Mia Sara) e o amigo Cameron Frye (Alan Ruck) pegam o carro do pai de Cameron para um passeio por Chicago. Inicialmente relutante, Cameron cede à pressão dos amigos e o trio decide deixar o veículo sob os cuidados de um manobrista. No entanto, enquanto os jovens exploram a cidade a pé, o funcionário do estacionamento – papel que Hamilton assume na recriação – leva uma Ferrari para um passeio emocionante com um amigo.

“Não há maneira melhor de começar a temporada do que realizando outro sonho”, escreveu Hamilton nas redes sociais. "'Curtindo a Vida Adoidado' é um dos meus filmes favoritos desde a infância. Isto aqui é uma homenagem a este filme emblemático e uma celebração à minha primeira temporada com a Ferrari. Definitivamente, foi preciso muita tecnologia de ponta, produção e planejamento para dar certo".

Confira a cena:

Uma recriação conto com detalhes impressionantes. O carro utilizado é o mesmo modelo do filme original, um verdadeiro sonho para Hamilton desde que assistiu à produção pela primeira vez. Além disso, o manobrista colega de Hamilton na cena é interpretado pelo ator Edward Norton. A produção do vídeo teve apoio técnico da Paramount Pictures e da Dawn Apollo Films, produtora do próprio Hamilton.

“Esta é a energia e a emoção que estou trazendo para a pista este ano”, garantiu Hamilton, deixando claro que sua estreia na Ferrari será marcada não apenas pela paixão pelo automobilismo, mas também pelo estilo e criatividade dignos de Hollywood.