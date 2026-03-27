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Lesão de Raphinha sofrida com a seleção brasileira preocupa o Barcelona

Estadão Conteúdo

O atacante Raphinha deixou o gramado, substituído no intervalo da derrota do Brasil para a França, por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), queixando-se de dores na coxa direita. O problema preocupa não só a comissão da seleção brasileira como também o Barcelona, clube em que joga e que terá mata-mata da Champions League pela frente.

A comissão da seleção enxerga a lesão como preocupante e procura cautela para tomar decisões sobre a presença do atacante no amistoso contra a Croácia, na próxima terça-feira. A expectativa é de que após avaliação nesta sexta-feira (27) ele seja preservado para evitar agravamento da lesão.

Pelo Barcelona, Raphinha terá pela frente o Atlético de Madrid, no dia 8 de abril, em partida válida pelo jogo da ida das quartas de final da competição. A volta ocorre seis dias mais tarde.

Já a seleção, enfrenta a Croácia em último amistoso antes da lista oficial de convocados para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio. O atacante é um dos nomes dados como confirmados na lista de Carlo Ancelotti.

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