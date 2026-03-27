Lesão de Raphinha sofrida com a seleção brasileira preocupa o Barcelona Estadão Conteúdo 27.03.26 14h33 O atacante Raphinha deixou o gramado, substituído no intervalo da derrota do Brasil para a França, por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), queixando-se de dores na coxa direita. O problema preocupa não só a comissão da seleção brasileira como também o Barcelona, clube em que joga e que terá mata-mata da Champions League pela frente. A comissão da seleção enxerga a lesão como preocupante e procura cautela para tomar decisões sobre a presença do atacante no amistoso contra a Croácia, na próxima terça-feira. A expectativa é de que após avaliação nesta sexta-feira (27) ele seja preservado para evitar agravamento da lesão. Pelo Barcelona, Raphinha terá pela frente o Atlético de Madrid, no dia 8 de abril, em partida válida pelo jogo da ida das quartas de final da competição. A volta ocorre seis dias mais tarde. Já a seleção, enfrenta a Croácia em último amistoso antes da lista oficial de convocados para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio. O atacante é um dos nomes dados como confirmados na lista de Carlo Ancelotti. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Barcelona Raphinha lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23