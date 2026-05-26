Leila Pereira descarta demissão e banca Abel no Palmeiras até 2027: 'Esquece, não farei isso' As declarações acontecem em meio ao aumento das cobranças sobre Abel após a derrota para o Cerro Porteño pela Libertadores Estadão Conteúdo 26.05.26 14h36 A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, assegurou a permanência de Abel Ferreira no comando técnico do clube e descartou qualquer possibilidade de demissão motivada por pressão externa. A dirigente afirmou que pretende manter o treinador até o fim de sua gestão, em dezembro de 2027. As declarações acontecem em meio ao aumento das cobranças sobre Abel após a derrota para o Cerro Porteño pela Libertadores e do manifesto publicado pela Mancha Alviverde, principal organizada palmeirense, que pediu a saída do treinador português. Leila, porém, deixou claro que não pretende alterar sua posição por causa de resultados pontuais ou da insatisfação de parte da torcida. "Não é porque eu não conquistei um título que eu vou demitir o meu treinador. Esquece, o torcedor que pensa dessa forma, esquece, esquece. Eu não vou fazer isso", disse. A dirigente voltou a exaltar o trabalho de Abel, classificando o português como o maior treinador da história do clube, além de reforçar sua confiança no potencial da equipe para seguir disputando conquistas. "O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Eu não vivo de passado, eu vivo de presente, mas eu vejo o trabalho desenvolvido por ele e o potencial que nós temos de conquistar vários títulos", acrescentou. Por fim, Leila garantiu que, ao menos durante seu período à frente do clube, a permanência do técnico está assegurada: "Então, até dezembro de 2027, que é quando eu saio, o próximo presidente, eu não sei, eu garanto, pela vontade da presidente, o Abel fica conosco", completou. As declarações surgem poucos dias depois do duro posicionamento da Mancha Alviverde. Em nota, a organizada criticou o desempenho recente do Palmeiras, acusou Abel de arrogância e desequilíbrio, além de direcionar cobranças à própria Leila Pereira e ao diretor de futebol do clube Anderson Barros. Apesar da pressão, o cenário ganhou novo capítulo após a vitória palmeirense por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. O resultado manteve o time na liderança da competição nacional e amenizou o ambiente de contestação ao trabalho do treinador português. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Leila Pereira Abel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36