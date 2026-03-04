Leila Pereira acha demissão de Filipe Luís absurda, cita horário e diz: 'Nunca demiti técnico' O time carioca anunciou o desligamento do treinador às 00h59 da madrugada desta terça-feira, 3 Estadão Conteúdo 04.03.26 20h08 Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. (Foto: Reprodução/ Portal do Palmeirense) Pouco antes de o Palmeiras encarar o Novorizontino nesta quarta-feira, na Arena Crefisa Barueri, em jogo válido pela primeira partida da final do Paulistão, Leila Pereira, presidente do clube alviverde, comentou a saída do técnico Filipe Luís, que deixou o comando do Flamengo. "Eu já vi vários clubes fazendo esse tipo de coisa e acho uma falta de respeito absurda dispensar qualquer colaborador, funcionário ou profissional no calor dos acontecimentos, à 1h, 2h da manhã. Isso nunca aconteceu. Aliás, também porque eu nunca demiti técnico", declarou Leila em entrevista à CazéTV. O time carioca anunciou o desligamento do treinador de 40 anos às 00h59 da madrugada desta terça-feira, 3, pouco tempo depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca. VEJA MAIS Cronologia de uma queda: Filipe Luís vai de goleada a substituído por Jardim em 10 horas A demissão não veio após a derrota para os argentinos Bap explica demissão de Filipe Luís do Fla: 'Quando pegar um trem errado, desça na 1ª estação' Ao que parece, a decisão não foi apenas técnica. Entenda! "Pretendo não demitir o nosso treinador, que continua, na minha opinião, o melhor treinador da história do Palmeiras. Eu tenho essa felicidade", disse a presidente em relação ao técnico Abel Ferreira, que está no Palmeiras desde novembro de 2020. "Acho que muitos dirigentes tomam decisões para jogar para a torcida, para ficar bonito para a torcida ou até mesmo para alguns jornalistas. E eu não tenho esse perfil. Já dispensamos colaboradores do Palmeiras, mas ninguém nunca foi desrespeitado. Sempre foi de uma forma extremamente respeitosa", completou. O duelo de volta da decisão do Campeonato Paulista acontece no próximo domingo, 8, às 20h30, com mando do Novorizontino. O confronto acontece no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Flamengo Leila Pereira Filipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16