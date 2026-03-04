Leila Pereira acha demissão de Filipe Luís absurda, cita horário e diz: 'Nunca demiti técnico'

Pouco antes de o Palmeiras encarar o Novorizontino nesta quarta-feira, na Arena Crefisa Barueri, em jogo válido pela primeira partida da final do Paulistão, Leila Pereira, presidente do clube alviverde, comentou a saída do técnico Filipe Luís, que deixou o comando do Flamengo.

"Eu já vi vários clubes fazendo esse tipo de coisa e acho uma falta de respeito absurda dispensar qualquer colaborador, funcionário ou profissional no calor dos acontecimentos, à 1h, 2h da manhã. Isso nunca aconteceu. Aliás, também porque eu nunca demiti técnico", declarou Leila em entrevista à CazéTV.

O time carioca anunciou o desligamento do treinador de 40 anos às 00h59 da madrugada desta terça-feira, 3, pouco tempo depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca.

"Pretendo não demitir o nosso treinador, que continua, na minha opinião, o melhor treinador da história do Palmeiras. Eu tenho essa felicidade", disse a presidente em relação ao técnico Abel Ferreira, que está no Palmeiras desde novembro de 2020.

"Acho que muitos dirigentes tomam decisões para jogar para a torcida, para ficar bonito para a torcida ou até mesmo para alguns jornalistas. E eu não tenho esse perfil. Já dispensamos colaboradores do Palmeiras, mas ninguém nunca foi desrespeitado. Sempre foi de uma forma extremamente respeitosa", completou.

O duelo de volta da decisão do Campeonato Paulista acontece no próximo domingo, 8, às 20h30, com mando do Novorizontino. O confronto acontece no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.