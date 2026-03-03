Cronologia de uma queda: Filipe Luís vai de goleada a substituído por Jardim em 10 horas A demissão não veio após a derrota para os argentinos Estadão Conteúdo 03.03.26 21h23 Filipe Luis, técnico do Flamengo (Foto: Instagram do Maracanã/ @rsantosarantes) A demissão de Filipe Luís no Flamengo carrega elementos que vão além dos resultados obtidos em campo. O começo ruim no Campeonato Brasileiro (uma vitória, um empate e uma derrota) e as perdas dos títulos da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana pesaram em uma relação já desgastada desde a renovação do técnico e que envolveu ainda procura do Chelsea pelo treinador. A demissão não veio após a derrota para os argentinos. Não se esperava, portanto, o anúncio após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. Próximo das 23h desta segunda-feira, foi dado o apito final no jogo. Após a vitória, o técnico concedeu entrevista normalmente, por volta de meia-noite. Ele disse compreender a insatisfação do torcedor, falou ser autocrítico e que os jogadores não estavam em plena confiança. "Gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno, sou torcedor do Flamengo igual a eles. Quando me coloco no cargo de jogador primeiro, é uma escolha de vida, sabia da pressão que era. Eu não tenho esse perfil de dar carrinho, gritar, mas tenho o perfil de respeito pelo escudo", comentou. "Eu erro, não tenho problema nenhum de assumir. Falo perfeitamente que sou o responsável (por derrotas). Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vão existir, e acredito que do torcedor para mim também. Agora, a cobrança momentânea tem de existir sempre." Foi a última fala de Filipe Luís como treinador do Flamengo. À 1h, o clube publicou a nota que anunciava sua demissão, comunicada pelo diretor de futebol José Boto ao técnico. Pela manhã, próximo de 9h, já se falava no substituto. O novo técnico flamenguista é o português Leonardo Jardim, que deixou o Cruzeiro após a temporada de 2025. Com o time mineiro, ele foi o terceiro colocado no Brasileirão. Jardim iniciou a carreira de treinador ainda na década de 1990. Ele comandou times de menor expressão de Portugal, além de Olympiacos e Sporting, até destacar-se no Monaco, time pelo qual foi campeão da Ligue 1 na temporada 2016/17, comandando Kylian Mbappé. Ele também foi multicampeão pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e estava no futebol dos Emirados Árabes antes de acertar com o Cruzeiro no ano passado. RENOVAÇÃO TURBULENTA DESGASTOU RELAÇÃO COM O FLAMENGO A renovação entre clube e treinador foi um obstáculo no fim de 2025. As negociações foram abertas pela primeira vez em maio de 2025. Não houve avanço e tudo ficou "em espera" até o fim do ano, quando o vínculo acabava. A questão principal era que Filipe Luís, efetivado em 2024, ainda mantinha um contrato antigo, com um dos menores salários entre os técnicos da Série A. A pedida do treinador, que já havia conquistado a Copa do Brasil (2024), Supercopa (2025), Carioca (2025), Brasileirão (2025) e Libertadores (2025), o colocaria como o mais bem pago do Brasil. Os vencimentos superariam os R$ 3 milhões de Abel Ferreira, no Palmeiras. O Flamengo relutou, mas cedeu e acertou a permanência do técnico, com contrato até 2027. Na época, Filipe Luís negou que tenha negociado com clubes europeus. Durante o fim do ano, ele visitou as instalações do Atlético de Madrid e do Chelsea, clubes pelos quais jogou. Os ingleses teriam o considerado, mas para o Strasbourg, da França, e que pertence ao mesmo dono. O presidente Luiz Eduardo Baptista negou que isso tenha sido determinante para a demissão do treinador. "Isso aí que está sendo dito (procura do Chelsea) realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece não só com o Filipe, mas com outros caras. A minha visão é a seguinte: Quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação possível e retornar", disse o dirigente em áudio vazado sobre o tema nesta terça-feira. Passado o obstáculo da renovação, em dezembro, veio a virada de ano. A temporada flamenguista de 2025 acabou em 17 de dezembro, com a final da Copa Intercontinental, contra o PSG. O desgaste era um elemento para o planejamento de 2026, com compromissos já na terceira semana de janeiro. Inicialmente, o Flamengo manteria o time Sub-20 no Campeonato Carioca, permitindo que o elenco principal tivesse uma pré-temporada adequada. A situação ruim no Estadual fez com que a diretoria revisse o plano, e o grupo profissional foi acionado na primeira fase, evitando o rebaixamento e alcançando a classificação. Fisicamente, contudo, o time sempre esteve abaixo do que mostrou na temporada anterior. O estado se evidenciou na estreia com derrota para o São Paulo no Brasileirão, seguida pelas perdas dos títulos. Em 15 partidas disputadas no ano, o time soma sete derrotas. O número é mais da metade do total de derrotas de toda a temporada passada, quando o Flamengo perdeu somente 11 vezes ao longo de todo 2025. Mesmo com respaldo dos jogadores e do diretor de futebol José Boto, o clima de cobrança crescia por parte da gestão de Luiz Eduardo Baptista. Filipe Luís defendia o trabalho e chegou a dizer que a derrota para o Lanús foi um "grande jogo". Ele se corrigiu após o duelo contra o Madureira. "Não conseguimos resolver nessa melhor situação. Tomamos um gol faltando dois minutos, e já o contra-ataque final para arrematar. O adjetivo usado não foi o certo, um grande jogo. Quando você perde, não pode ter sido um grande jogo. O entendimento não colocou em consonância com Bap. A saída de Filipe Luís faz com que o Flamengo vá para o 11º técnico em seis anos, mantendo uma "tradição" de demissões entre títulos. Após a saída de Filipe Luís, Rodrigo Caio também pediu para deixar a comissão permanente do Flamengo. 