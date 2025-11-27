Leila confirma permanência de Abel e espera pelo título da Libertadores: 'Vou perder a linha' O vínculo atual do treinador se encerraria em 31 de dezembro deste ano Estadão Conteúdo 27.11.25 21h13 Leila Pereira confirmou a permanência de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. A declaração da presidente do clube foi dada nesta quinta-feira horas após o técnico português dizer que vai continuar no time alviverde. "O que o Abel falou não é novidade para mim, ele tinha confirmado comigo. Tenho profunda confiança no nosso treinador, no trabalho de todo este tempo conosco. Para mim, não é novidade. Acredito na palavra dele, como ele acredita na minha. Meu desejo é que ele fique até dezembro de 2027, quando acaba meu mandato. Não tomo decisões de acordo com resultado de jogo, em hipótese nenhuma", disse em entrevista à Globo. O vínculo atual do treinador se encerra em 31 de dezembro deste ano e, segundo as falas de Leila e Abel, deve ser estendido por mais duas temporadas. Às vésperas da final da Libertadores contra o Flamengo, Leila, que já em lima junto com a delegação alviverde, relembrou da importância da partida, que pode garantir o tetracampeonato continental ao clube, e depositou confiança no trabalho de Abel. "O jogo de sábado é o mais importante dos últimos tempos, falei ao Abel e aos meus jogadores que tenho desejo de ser campeã como presidente. O último eu tinha sido eleita, mas não tomado posse (risos). É uma conquista muito grande para todos nós, mas independentemente do resultado é meu desejo que a comissão e o diretor de futebol continuem até 2027. Acredito muito no trabalho, seguiremos juntos, independentemente do que acontecer", contou. A presidente também aproveitou para dizer que, em caso de título do Palmeiras, não vai ter vergonha de extravasar na comemoração. "Se Deus quiser, domingo vocês vão me ver aí pelas ruas... A presidente não bebe, não bebo absolutamente nada. Eu sou uma mulher que tem linha, mas se acontecer de sermos campeões, vou perder a linha, tá? É justo, não é?", finalizou. A grande decisão da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo será disputada neste sábado, 29, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras Leila COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00