Leicester anuncia saída de Jamie Vardy e exalta atacante: 'Nosso maior jogador'

Futebol

Abner Luiz é Paysandu? Jornalista esportivo do Grupo Liberal veste camisa do rival ao perder aposta

Durante a transmissão do programa Liberal + Notícias, no youtube de Oliberal, o jornalista e colunista esportivo, Abner Luiz, que é torcedor do Remo, vestiu a camisa do Paysandu ao vivo