LeBron é ausência em estreia da NBA pela 1ª vez em 23 anos e Warriors ofuscam brilho de Doncic Estadão Conteúdo 22.10.25 8h48 Sentado na primeira fileira da Crypto Arena, com óculos estiloso e correntes de ouro no pescoço, LeBron James foi torcedor ilustre em uma largada de NBA pela primeira vez na carreira. Em recuperação de lesão no músculo ciático, o astro do Los Angeles Lakers vai se tornar na atual edição o único jogador a estar presente em 23 edições da competição. Mas não foi nesta terça-feira que bateu o recorde. Até viu uma noite impecável de companheiro Luka Doncic, mas o Golden State Warriors roubou a cena e ganhou por 119 a 109 com suas estrelas bem. Já era sabido que LeBron não jogaria após perder jogos da pré-temporada pelo problema clínico. E também se previa um jogo duro, com o Golden State Warriors livre de lesões e com suas estrelas todas à disposição, entre elas o ala Jimmy Butler e o armador Stephen Curry. Só não se imaginava um domínio dos visitantes do início ao fim. Os Warriors mostraram na casa dos Lakers que chegam fortes caso não sofram com as contusões, como na reta decisiva da temporada passada, na qual perdeu Curry por diversos jogos e depois viu Butler também se contundir nos playoffs após forte pancada nas costas. A dupla contribuiu para 54 pontos na Crypto Arena (31 de Butlers e 23 de Curry), onde Kuminga, então negociável, também foi bem, com outros 17 pontos. O jogo coletivo acabou ofuscando uma noite quase perfeita de Doncic, que flertou com um triplo duplo de peso, com 41 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Com Butler inspirado no primeiro quarto, os Warriors abriram 28 a 22 e não se intimidaram quando os Lakers reagiram e foram ao descanso com somente um ponto atrás, com 55 a 54. Curry 'entrou' na partida e, apesar de somente 3 cestas de três, ajudou em um terceiro período gigante e 11 pontos de frente. Bastava administrar a boa vantagem no placar, mas Doncic parecia disposto a ser o "dono da noite" em último quarto de bela disputa com Butler. O Los Angels encostou com 107 a 104 restando pouco mais de três minutos até surgir um arremessador de três inusitado. Forte defensivamente, Draymond Green acertou bola do perímetro em momento importante e acabou com qualquer chance de empate ou virada dos Lakers. Os Warriors voltam à quadra na quinta-feira, recebendo o sempre perigoso Denver Nuggets de Nikola Jokic. Os Lakers jogam apenas na sexta-feira, diante do Minnesota Timberwolves mais ma vez em seus domínios. RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA: Oklahoma City Thunder 125 x 1245 Houston Rockets Los Angels Lakers 109 x 119 Golden State Warriors JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA: Orlando Magic x Miami Heat Charlotte Hornets x Brooklyn Nets Atlata Wawks x Toronto Raptors Boston Celtics x Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans Chicago Bulls x Detroit Pistons Milwaukee Bucks x Washington Wizards Utah Jazz x Los Angeles Clippers Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves Phoenix Suns x Sacramento Kings ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no 'Cuiabaço'; veja o retrospecto! 