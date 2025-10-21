10 coisas para ficar de olho na nova temporada da NBA que começa nesta terça-feira

A temporada 2025-2026 da NBA começa nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), quando a bola sobe para Oklahoma City Thunder x Houston Rockets. Ainda nesta terça, às 23h, Los Angeles Lakers x Golden State Warriors também agitam o início da liga.

Com novidades nas regras, na bola de jogo, no formato do All-Star Game e da NBA Cup, além de jogadores entre os grandes astros da liga, a nova temporada promete muitas emoções até junho de 2026, quando estão previstas as finais.

Mas antes do início da NBA, o Estadão preparou uma lista de dez coisas para ficar de olho:

DESPEDIDA DE LEBRON JAMES? Mais de duas décadas de LeBron James na NBA. Quando o astro do Los Angeles Lakers pisar em quadra, ele será o primeiro atleta a disputar 23 temporadas na liga.

Apesar das expectativas, o tetracampeão da NBA vai ficar de fora dos primeiros jogos do Los Angeles Lakers desta temporada. LeBron ficou de fora da pré-temporada, mas durante os treinamentos para entrar em ação pela NBA, o departamento médico da franquia detectou uma lesão no lado direito das costas do atleta.

O grande questionamento dos fãs do ala não é sobre recordes, mas sim sobre o seu futuro: seria essa a temporada de despedida de LeBron? Em julho, ele decidiu exercer a opção de estender o vínculo com time da Califórnia por apenas mais uma temporada. Com isso, a continuidade do craque a partir de 2026-27 é incerta.

MELHORES JOGADORES PARA A TEMPORADA Recentemente, a ESPN divulgou o ranking com os 10 melhores jogadores que prometem se destacar pelos seus respectivos times em 2025-26.

Nikola Jokic, do Denver Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander, do atual campeão Oklahoma City Thunder, Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, Stephen Curry, do Golden State Warriors, LeBron James, do Los Angeles Lakers, Kevin Durant, do Houston Rockets, e Jalen Brunson, do New York Knicks compõem a lista de jogadores para ficar de olho nesta temporada.

OS BRASILEIROS NA NBA 2025-26 Neste nova temporada, três jogadores vão representar o Brasil na NBA. O mais experiente deles é Gui Santos, de 23 anos, único com tempo regular de quadra na liga. Revelado pelo Minas Tênis Clube, ele foi draftado pelo Golden State Warriors na 55ª posição em 2022. Na última temporada, o ala-pivô registrou, em média, 6,2 pontos e 3,1 rebotes por jogo.

Outro jogador com raízes brasileiras é Tristan da Silva. Filho de mãe brasileira e pai alemão, o jogador nascido em Munique foi draftado pelo Orlando Magic na 18ª posição de 2024. Aos 24 anos, ele busca contribuir na rotação do time da Flórida, podendo atuar como ala ou ala-pivô.

O terceiro desta lista é Nathan Mariano, de 22 anos, revelado pelo Sesi Franca, que fechou com o Phoenix Suns para participar da pré-temporada 2025-26. Em um contrato Exhibit-10, o jogador pode atuar na G-League (pelo time afiliado Valley Suns) e ser promovido ao time principal da franquia ao longo da temporada da NBA.

NBA CUP COM NOVO FORMATO Torneio de meio de temporada regular, a NBA vai contar com um novo formato a partir desta temporada. A competição terá fase de grupos ampliada e quartas de final transmitidas em horário nobre dos Estados Unidos.

A decisão da NBA Cup será realizada em Las Vegas, com premiação estimada em R$ 5,37 milhões (US$ 1 milhão) para cada atleta da equipe campeã.

TECNOLOGIA NAS BOLAS DE JOGO A partir desta temporada, as bolas de jogo da NBA serão inteligentes, graças a um chip embutido desenvolvido pela Wilson, fornecedora da redonda que voa sobre as quadras norte-americanas.

O objetivo é que esta tecnologia possa fornecer dados em tempo real sobre rotação da bola, velocidade e trajetória dos arremessos, que podem ser utilizados pelas equipes e também para as transmissões das partidas.

INCENTIVO A MAIS BUZZERBEATERS Para esta temporada, os arremessos de longa distância no fim dos períodos não vão contar nas estatísticas individuais dos jogadores, caso não acertem a cesta, mas sim para os times.

De acordo com a NBA, o objetivo é incentivar mais buzzerbeaters, aqueles arremessos longos no estouro do cronômetro. Antes, jogadores optavam por segurar a bola até o relógio estourar para não afetar os as estatísticas de aproveitamento de arremesso.

NOVO FORMATO DO ALL-STAR GAME Nas últimas temporadas, os experimentos nas edições All-Star Game não agradaram os fãs de basquete ao redor do mundo. Por isso, a NBA decidiu fazer uma nova mudança, voltando a um formato já conhecido: nesta nova temporada, a disputa vai reunir três times, dois dos Estados Unidos e uma equipe Mundo.

Previsto para o dia 15 de fevereiro, o All-Star Game de 2026 será realizado em Los Angeles.

KEVIN DURANT DE CASA NOVA (E COM O MAIOR SALÁRIO DA HISTÓRIA) Kevin Durant já chega ao Houston Rockets com extensão de contrato por mais dois anos, prorrogável por mais um. Com isso, o ala pivô bicampeão da NBA será o jogador com maior rendimento acumulado na história da NBA.

Durant vai receber R$ 489,4 milhões (US$ 90 milhões ) com o novo acordo e alcançará o recorde de R$ 3,25 bilhões (US$ 598,2 milhões), superando LeBron James, do Los Angeles Lakers, que soma um total de R$ 3,17 bilhões (US$ 583,9 milhões) em salários acumulados na NBA.

TRIO DE IRMÃOS NA MESMA FRANQUIA PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA Com a chegada de Alex no Milwaukee Bucks, os Antetokounmpo fazem história na NBA. Pela primeira vez, uma franquia terá três irmãos entre os atletas elegíveis para jogos.

Agora, Giannis, grande astro da franquia, e Thanasis ganham a companhia de Alex, de 24 anos, que pode atuar na equipe principal e disputar a G-League (liga de desenvolvimento) pelo Winsconsin Herd, time filiado ao Bucks.

WEMBANYAMA NO MODO MONGE Durante as férias, o pivô do San Antonio Spurs praticou meditação na China, junto a monges. Segundo Wembanyama, a experiência no mosteiro foi um verdadeiro aprendizado sobre foco, disciplina e sair da zona do conforto.

O francês de 21 anos é uma das grandes esperanças para que a franquia do Texas possa voltar aos playoffs depois de seis temporadas de ausência.