Botafogo conta com retorno de titulares para tentar quebrar invencibilidade do Volta Redonda Estadão Conteúdo 21.01.26 5h12 Com a volta de seus principais jogadores, o Botafogo enfrenta o Volta Redonda nesta terça-feira (21), às 19h, no estádio Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Atrás de reabilitação, o time botafoguense tenta quebrar a invencibilidade do visitante, que defende os 100% de aproveitamento em dois jogos. O Botafogo tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa-RJ, no último domingo, no Lourivaldão, resultado que freou o bom início no estadual. É o segundo colocado do Grupo B, com três pontos, um atrás do líder Nova Iguaçu. Já o Volta Redonda vive um momento de confiança depois da vitória expressiva por 3 a 0 sobre o Flamengo, no estádio Raulino de Oliveira, e tenta manter o embalo mesmo atuando fora de casa. O Esquadrão de Aço, na estreia, venceu por 1 a 0 o Boavista e lidera o Grupo A, com seis pontos. Após entrar em campo nos dois primeiros jogos com jogadores da base, o Botafogo planeja a volta de seus principais jogadores. A novidade é a estreia do técnico argentino Martín Anselmi, contratado após a saída de Davide Ancelotti. Ele tem comandado o time principal no CT Lonier desde então, enquanto Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, foi o responsável por estar na beira do campo nas primeiras rodadas. Anselmi só foi apresentado oficialmente nesta terça-feira e destacou o desejo de 'ganhar tudo', incluindo o Campeonato Carioca. Além disso, indicou que o goleiro Neto, recuperado de uma lesão na coxa direita, e o zagueiro Bastos, sem entrar em campo há um ano por causa de um grave problema no joelho esquerdo, estão à disposição. "Contamos com Neto e Bastos. O Bastos ficou muito tempo sem jogar. Ele precisa buscar o ritmo de jogo ideal ao longo das partidas. Eles foram liberados pelo departamento médico, estão treinando e disponíveis para o este jogo contra o Volta Redonda", disse o treinador. O lateral-direito Rogério, punido com um cartão vermelho contra o Sampaio Corrêa, o zagueiro Kaio Pantaleão, em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, e o atacante Kadir, convocado pela seleção do Panamá, são baixas. Além deles, ficam de fora o zagueiro Ytallo e o atacante Lucas Villalba, reforços anunciados neste início de temporada. Eles ainda não foram registrados por conta do transfer ban aplicado pela Fifa ao clube. No Volta Redonda, o atacante Marquinho retorna após cumprir suspensão e disputa a titularidade com Wagninho, que começou jogando contra o Flamengo e formou o quarteto ofensivo com PK, MV e Ygor Catatau. O técnico Rodrigo Santana valorizou a consistência apresentada neste início de temporada e destacou a importância do trabalho desenvolvido no período de pré-temporada. O comandante também mencionou o trabalho realizado por Neto Colucci no time sub-20. "Este bom início de competição é fruto de uma boa pré-temporada, que, apesar de ter sido curta, acredito que conseguimos integrar bem os atletas remanescentes do ano passado, com os jogadores que chegaram para esta temporada, além dos garotos que subiram do Sub-20, com o Neto Colucci. Esses fatores estão contribuindo bastante para fortalecer a equipe", explicou Santana. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO X VOLTA REDONDA BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Danilo e Joaquín Correa; Savarino, Arthur Cabral e Álvaro Montoro. Técnico: Martín Anselmi. VOLTA REDONDA - Felipe Avelino; Wellington Silva, Lucas Adell, Rafael Augusto e Alan; Bruno Barra, Dener e PK; MV, Ygor Catatau e Waguinho (Marquinho). Técnico: Rodrigo Santana. ÁRBITRO - Bruno Mota Correia DATA - 21/01 (Quarta-feira) HORÁRIO - 19h LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) 