Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Lautaro Martínez decide, Inter de Milão bate a Udinese e amplia vantagem na ponta do Italiano

Estadão Conteúdo

Artilheiro absoluto da Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez novamente foi decisivo em campo. O argentino marcou o único gol da magra vitória de sua equipe sobre a Udinese por 1 a 0, neste sábado, no Bluenergy Stadium, em Udine, resultado suficiente para ampliar a vantagem da equipe azul e preta na liderança do Campeonato Italiano.

A equipe comandada pelo técnico Chivu chegou a 49 pontos e nove jogos de invencibilidade na competição - oito vitórias e um empate -, pressionando seus principais concorrentes pela taça, o arquirrival Milan, com 43, e o Napoli, com 40. O vice-líder recebe o Lecce neste domingo, às 16h45 (de Brasília), enquanto os napolitanos enfrentam o Sassuolo, neste sábado, às 14h.

Diante de uma equipe da parte intermediária da tabela, a Inter se mostrou empenhada em buscar os três pontos desde o primeiro minuto. Lautaro e Dimarco atormentaram o goleiro Okoye até os 19 minutos, quando o argentino recebeu belo passe de calcanhar de Esposito, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro para abrir o placar - foi seu 11º tento na competição.

Os visitantes continuaram pressionando, com boas atuações dos brasileiros Carlos Augusto, especialmente na marcação, e Luis Henrique, abrindo o jogo pela lateral, mas o marcador permaneceu inalterado.

O panorama no segundo tempo pouco mudou, com a Inter buscando o segundo gol diante de uma fechada Udinese - aos 10 minutos, o líder tinha 11 finalizações a gol contra uma dos donos da casa. Dimarco chegou a marcar o segundo, mas o tento acabou anulado por impedimento. Aos poucos, porém, a Udinese passou a acreditar no empate e agrediu a Inter, que se defendeu de forma organizada para sair com o triunfo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Italiano

Inter de Milão

Udinese

Lautaro Martínez
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense

16.01.26 15h48

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

Futebol

Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha

16.01.26 14h06

FUTEBOL

Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul

Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A

16.01.26 12h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

17.01.26 7h00

PATRICK

Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros

Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional

16.01.26 20h36

Copa Africana de Nações

Egito x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Copa Africana de Nações

Egito e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.01.26 12h00

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda