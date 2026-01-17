Lautaro Martínez decide, Inter de Milão bate a Udinese e amplia vantagem na ponta do Italiano Estadão Conteúdo 17.01.26 13h18 Artilheiro absoluto da Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez novamente foi decisivo em campo. O argentino marcou o único gol da magra vitória de sua equipe sobre a Udinese por 1 a 0, neste sábado, no Bluenergy Stadium, em Udine, resultado suficiente para ampliar a vantagem da equipe azul e preta na liderança do Campeonato Italiano. A equipe comandada pelo técnico Chivu chegou a 49 pontos e nove jogos de invencibilidade na competição - oito vitórias e um empate -, pressionando seus principais concorrentes pela taça, o arquirrival Milan, com 43, e o Napoli, com 40. O vice-líder recebe o Lecce neste domingo, às 16h45 (de Brasília), enquanto os napolitanos enfrentam o Sassuolo, neste sábado, às 14h. Diante de uma equipe da parte intermediária da tabela, a Inter se mostrou empenhada em buscar os três pontos desde o primeiro minuto. Lautaro e Dimarco atormentaram o goleiro Okoye até os 19 minutos, quando o argentino recebeu belo passe de calcanhar de Esposito, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro para abrir o placar - foi seu 11º tento na competição. Os visitantes continuaram pressionando, com boas atuações dos brasileiros Carlos Augusto, especialmente na marcação, e Luis Henrique, abrindo o jogo pela lateral, mas o marcador permaneceu inalterado. O panorama no segundo tempo pouco mudou, com a Inter buscando o segundo gol diante de uma fechada Udinese - aos 10 minutos, o líder tinha 11 finalizações a gol contra uma dos donos da casa. Dimarco chegou a marcar o segundo, mas o tento acabou anulado por impedimento. Aos poucos, porém, a Udinese passou a acreditar no empate e agrediu a Inter, que se defendeu de forma organizada para sair com o triunfo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Inter de Milão Udinese Lautaro Martínez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Copa Africana de Nações Egito x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Copa Africana de Nações Egito e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 12h00 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39