Lautaro Díaz é apresentado no Santos, fala sobre Neymar e cita sonho de infância

A chegada ao clube, segundo o jogador, foi impulsionada por diferentes fatores, mas também marcada por um sonho antigo

Estadão Conteúdo
fonte

Lautaro Díaz (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos apresentou nesta terça-feira o atacante Lautaro Díaz, de 27 anos, contratado por empréstimo até julho de 2026. O argentino, que vestirá a camisa 19, chega após uma passagem pelo Cruzeiro sem brilho e com o histórico de conquistas pelo Independiente del Valle, onde levantou a Copa Sul-Americana em 2022 e a Recopa em 2023.

A chegada ao clube, segundo o jogador, foi impulsionada por diferentes fatores, mas também marcada por um sonho antigo. "Alexandre foi uma pessoa importante. Ele me ligou, já gostava de mim no Cruzeiro e falou que queria me trazer. Falei com o Barreal, tenho boa relação com ele. Disse: 'Irmão, tem uma possibilidade de ir'. Ele me respondeu para vir sem dúvidas. Importante saber que Neymar está aqui, mas não é só isso. Só o nome Santos para qualquer jogador e para mim é um sonho de infância."

O atacante lembrou também da adaptação ao futebol brasileiro quando chegou para defender o Cruzeiro. Para ele, foi um aprendizado importante. "Quando cheguei ao Brasil, eu sabia que era um jogo diferente do Equador. O primeiro ano que joguei lá eu não fui mal, chegamos na final da Sul-Americana. Perto do fim do ano me machuquei e acabou meu ano. No início chegaram outros jogadores e eu perdi espaço. Estou com vontade e ansiedade de conseguir aqui muitas coisas."

Formado inicialmente como ponta, Lautaro se definiu como um jogador versátil, capaz de ocupar diferentes funções no setor ofensivo. "Comecei minha carreira como ponta e fui mudando. Posso jogar como ponta, centroavante. No último ano do Independiente del Valle joguei mais como centroavante. Sou um jogador com velocidade, muita mobilidade e consigo fazer isso."

O diálogo com o técnico Vojvoda, ainda nos primeiros dias, reforçou essa disponibilidade. "Foi tudo muito rápido quando cheguei. Ele sabe que eu posso jogar em todas as posições do ataque. Vou jogar onde ele preferir. Seja pelo meio ou por fora, vou tentar jogar e fazer o melhor."

A recepção no elenco também foi destacada pelo argentino, que encontrou em companheiros de diferentes nacionalidades um ambiente de acolhimento. "Quando cheguei ao clube já estava feliz, chegar no CT foi uma alegria enorme. Quando tem muitos argentinos é mais fácil a adaptação, mas mesmo com os companheiros do Brasil é um grupo muito bom. Nos primeiros dias não tive nenhum problema. Estou muito feliz com o grupo, estamos muito bem."

Por fim, Lautaro projetou o que espera entregar dentro de campo. "Espero que com o trabalho que faço ofensivamente e defensivamente possa ajudar ao Santos. Sou muito rápido na transição ofensiva. Vou fazer o que o treinador pedir pra mim. Se jogar de uma maneira ou jeito diferente, vou tentar dar o meu melhor."

Palavras-chave

futebol

Santos FC

Lautaro Díaz
Esportes
