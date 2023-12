Laura Pigossi conquista WTA 125K em Buenos Aires

Laura Pigossi, segunda melhor tenista brasileira, conquistou o WTA 125K em Buenos Aires no último domingo (03), após vencer a atleta argentina Maria Lourdes Carlé, por 2 sets a 0.

As parciais de 6/3 e 6/2, marcaram a primeira conquista de WTA da carreira da atleta e o salto no ranking para a 108° posição, próximo ao top 100.

Neste ano, Laura já havia levantado o título no W60 da Feira de Santana (BA), além da vitória da final dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile, com a mesma adversária argentina, 175° colocada no ranking, e as duplas com Luisa Stefani.

“Ganhar meu primeiro WTA e encerrar o ano dessa maneira me deixa muito satisfeita com meu ano. Foi uma temporada de sonhos realizados. Isso só me motiva para 2024”, contou a atleta. Agora, a expectativa é uma classificação direta à chave de simples do US Open da Austrália, que inicia no dia 14 de janeiro de 2024.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)