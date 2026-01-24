Lateral uruguaio Pedro Milans é apresentado no Corinthians e diz estar pronto para estrear

O lateral uruguaio Pedro Milans foi apresentado oficialmente pelo Corinthians na tarde deste sábado e afirmou já estar à disposição para fazer sua estreia. O lateral-direito está inscrito no Campeonato Paulista e pode ser escalado pelo técnico Dorival Júnior para enfrentar o Velo Clube, em Rio Claro, neste domingo pela quinta rodada do Estadual.

"Eu me sinto muito bem. Já faz uma semana e alguns dias que estou treinando bastante, então me sinto muito preparado para começar a jogar", afirmou o lateral-direito de 23 anos, que foi revelado pelo uruguaio Juventud e estava no Peñarol.

Milans contou que, em seu primeiro contato com Dorival Júnior, o técnico o aconselhou a se condicionar fisicamente. "Foi uma conversa em um treinamento. Ele me disse que eu precisava me preparar fisicamente. Na realidade, mais do que qualquer outra coisa, minha contribuição é com o meu jogo, que é um pouco mais ofensivo, indo para frente e, obviamente, defensivamente", afirmou. "Também cumpro a função de marcar gols", completou ele, que tem 3 gols e 8 assistências em 112 jogos pelo Peñarol.

O jogador afirmou que o Corinthians no Uruguai é visto como um clube com muita história e um dos maiores do Brasil e da América do Sul e não teve dúvidas para aceitar a proposta para jogar no clube. "Senti que era um passo muito bonito na minha carreira. Eu queria viver essa experiência, esse mundo do Corinthians. Não pensei, vim e agora quero trabalhar para jogar e ganhar muitos títulos."

O lateral comentou sobre o número de jogos do calendário brasileiro e afirmou que isso foi um atrativo. "É um desafio que me convenceu a vir à Liga do Brasil, que é muito competitiva, tem muitas partidos. Futebolisticamente, acho que ajuda muito os jogadores. Eu me sinto muito bem, me sinto preparado para dar o meu melhor."