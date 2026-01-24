Lateral uruguaio Pedro Milans é apresentado no Corinthians e diz estar pronto para estrear Estadão Conteúdo 24.01.26 20h02 O lateral uruguaio Pedro Milans foi apresentado oficialmente pelo Corinthians na tarde deste sábado e afirmou já estar à disposição para fazer sua estreia. O lateral-direito está inscrito no Campeonato Paulista e pode ser escalado pelo técnico Dorival Júnior para enfrentar o Velo Clube, em Rio Claro, neste domingo pela quinta rodada do Estadual. "Eu me sinto muito bem. Já faz uma semana e alguns dias que estou treinando bastante, então me sinto muito preparado para começar a jogar", afirmou o lateral-direito de 23 anos, que foi revelado pelo uruguaio Juventud e estava no Peñarol. Milans contou que, em seu primeiro contato com Dorival Júnior, o técnico o aconselhou a se condicionar fisicamente. "Foi uma conversa em um treinamento. Ele me disse que eu precisava me preparar fisicamente. Na realidade, mais do que qualquer outra coisa, minha contribuição é com o meu jogo, que é um pouco mais ofensivo, indo para frente e, obviamente, defensivamente", afirmou. "Também cumpro a função de marcar gols", completou ele, que tem 3 gols e 8 assistências em 112 jogos pelo Peñarol. O jogador afirmou que o Corinthians no Uruguai é visto como um clube com muita história e um dos maiores do Brasil e da América do Sul e não teve dúvidas para aceitar a proposta para jogar no clube. "Senti que era um passo muito bonito na minha carreira. Eu queria viver essa experiência, esse mundo do Corinthians. Não pensei, vim e agora quero trabalhar para jogar e ganhar muitos títulos." O lateral comentou sobre o número de jogos do calendário brasileiro e afirmou que isso foi um atrativo. "É um desafio que me convenceu a vir à Liga do Brasil, que é muito competitiva, tem muitas partidos. Futebolisticamente, acho que ajuda muito os jogadores. Eu me sinto muito bem, me sinto preparado para dar o meu melhor." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Pedro Milans COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13