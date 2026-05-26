Lateral da seleção tem passaporte roubado em casamento e adia apresentação para a Copa Enquanto celebrava ao lado de seus familiares, o lateral-direito teve seu carro estourado e muitos itens pessoais e documentos roubados Estadão Conteúdo 26.05.26 16h17 Saud Abdulhamid (Foto: Mehr News Agency, CC BY 4.0) A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou e os casos inusitados começam a ganhar as manchetes. O que era para ser apenas uma grandiosa festa de casamento se tornou uma enorme dor de cabeça para o lateral-direito Saud Abdulhamid. O problema obrigou o jogador da Arábia Saudita a adiar sua apresentação na seleção. Depois de grande temporada com o Lens, campeão da Copa da França na sexta-feira (fez 3 a 1 no Nice), Abdulhamid viajou para Amsterdã para seu casamento. Enquanto celebrava ao lado de seus familiares, o lateral-direito teve seu carro estourado e muitos itens pessoais e documentos roubados, entre eles o passaporte, impedindo que voltasse para Riad. A Federação Saudita de Futebol informou que o assalto impediu o jogador de se apresentar com o elenco em Riad na segunda-feira. Saud Abdulhamid recebeu uma autorização especial para se ausentar dos primeiros dias de treinamentos. "A Federação está coordenando com o Ministério dos Esportes para dar seguimento à investigação e também está trabalhando com a Embaixada do Reino da Arábia Saudita na Holanda para emitir documentos necessários que permitirão ao jogador se juntar à equipe", informou a entidade. A apresentação do elenco saudita ocorreu nesta segunda-feira, para início dos treinos em Nova York. A seleção ficará na cidade até dia 31 e, no período, faz um amistoso com o Equador, agendado para sábado, no Sports Ilustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey. "A Federação Saudita de Futebol estende todo o seu apoio a Saud Abdulhamid durante estas circunstâncias e aguarda com expectativa a sua chegada segura à concentração da seleção nacional." A Arábia Saudita figura no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde. A estreia está agendada para dia 15 de junho, contra os uruguaios. Depois, encara os espanhóis, dia 21, e encera a participação contra Cabo Verde, dia 26. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Arábia Saudita Saud Abdulhamid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32