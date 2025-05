Lando Norris vence 'corrida maluca' em Mônaco e embola briga pela ponta; Bortoleto chega em 14º

Em prova marcada por batidas no início, jogos de equipe e diferentes estratégias de paradas nos boxes, Lando Norris, da McLaren, levou a melhor e venceu o GP de Mônaco de Fórmula 1, neste domingo (25.5), no circuito de Monte Carlo. O anfitrião Charles Leclerc, da Ferrari, chegou em segundo e Oscar Piastri, também da McLaren, em terceiro, completando o pódio.

Com os 25 pontos somados em Mônaco, Norris chegou a 158 no Mundial e diminuiu a diferença em relação ao líder, Oscar Piastri, para apenas três pontos, embolando a briga pela ponta.

Gabriel Bortoleto, após bater no início da corrida, fez uma prova de recuperação conseguiu chegar em 14º lugar, à frente de Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe.

Os pilotos adotaram cautela no início da corrida a fim de evitar acidentes nas estreitas ruas do Principado. Assim, as posições do grid de largada se mantiveram com Lando Norris liderando o pelotão à frente de Leclerc, Piastri, Verstappen, Hadjar, Alonso e Hamilton.

Gabriel Bortoleto, que largou em 16º lugar, mostrou agressividade no começo da prova e tentou ultrapassar a Mercedes de Kimi Antonelli, mas levou o troco do italiano e bateu no muro ainda na primeira volta, provocando a primeira bandeira amarela e safety car da etapa. "Kimi me empurrou", reclamou o brasileiro no rádio.

Apesar do acidente inicial, o piloto da Sauber foi para os boxes para trocar a asa dianteira e retornou na última posição. A disputa foi retomada na quarta volta, mas cinco giros depois foi a vez de Pierre Gasly, da Alpine, bater e deixar pedaços do carro na pista, o que originou outra bandeira amarela.

Hadjar foi o primeiro a trocar pneus por motivos estratégicos. Pela nova regra da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), exclusiva para a prova de Mônaco, os carros são obrigados a fazer duas paradas e usar dois compostos diferentes. Outro efeito da mudança foi o constante jogo de equipes no bloco intermediário, com um dos carros reduzindo o ritmo para segurar o pelotão enquanto o companheiro fazia o pit stop, provocando congestionamento.

Se na frente Norris se preocupava em manter a liderança, no fundo do pelotão, Bortoleto aproveitava as paradas nos boxes para ganhar posições. Após as entradas de Stroll e Bearman nos boxes, o brasileiro subiu para o 15º lugar.

Lando Norris fez sua primeira parada, seguido por Leclerc, o vice-líder, e Verstappen assumiu a liderança. Em estratégia ousada, Hadjar fez seu segundo pit stop e voltou em oitavo, mas sem a necessidade de passar pelos boxes novamente. Verstappen entrou nos boxes na 29ª volta e retornou à pista em quarto lugar, enquanto Norris recuperou a liderança, seguido por Leclerc e Piastri. Com problemas em sua Aston Martin, Fernando Alonso abandonou na 38ª volta.

Com a estratégia da Sauber em apostar nos pneus macios, com desgaste mais rápido, Bortoleto perdia posições quando precisava trocar seus compostos. Após 51 voltas, ele era o 17º, apenas à frente do companheiro Nico Hülkenberg. Norris e Leclerc fizeram a segunda parada e Verstappen retomou a liderança da prova, seguido pela dupla.

O tetracampeão torcia por um safety car para ir aos boxes, mas via a constante aproximação de Norris, que estava apenas 1s2 atrás na 58ª volta, mas o britânico também era seguido de perto pelo anfitrião Leclerc. Após aguentar 65 voltas com os mesmos pneus, George Russell foi chamado para os boxes pela primeira vez, retornando em 11º.

Menos de dois segundos separavam os três primeiros colocados na reta final da corrida, sob expectativa da parada de Verstappen, enquanto Piastri, em quarto, se aproximava. Bortoleto aproveitou as idas de Stroll, a nove voltas do fim, e de Antonelli, a cinco, para ganhar posições e subir para 15º.

Max Verstappen, enfim, fez sua segunda troca de pneus na 78ª e última volta, e retornou em quarto lugar, enquanto Norris reassumiu a liderança da prova, seguido por Leclerc e Piastri. O britânico recebeu a bandeirada na liderança, com direito a melhor volta no fim, para conquistar sua sexta vitória na Fórmula 1, a segunda na temporada. Gabriel Bortoleto ainda aproveitou a parada de Tsunoda e chegou em 14º.

Confira o resultado do GP de Mônaco de Fórmula 1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1h13min221 2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 3s131 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 3s658 4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 20s572 5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 51s387 6º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta 7º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta 8º - Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta 9º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 2 voltas 10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 2 voltas 11º - George Russell (ING/Mercedes), a 2 voltas 12º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 2 voltas 13º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 2 voltas 14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 2 voltas 15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 2 voltas 16º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 2 voltas 17º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 2 voltas 18º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 3 voltas

Não completaram a prova:

Pierre Gasly (FRA/Alpine) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)