Lando Norris conquista 3ª pole seguida na F-1 em Las Vegas; Bortoleto larga em 18º Estadão Conteúdo 22.11.25 8h47 O britânico Lando Norris terá a pole para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, a terceira seguida da temporada e a 16ª da sua carreira. Max Verstappen é o segundo no grid de largada, seguido por Carlos Sainz. Oscar Piastri, principal concorrente do colega da McLaren na disputa do título do Mundial de Pilotos, larga em 5º, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto sai na 18ª posição. A corrida acontece neste domingo, à 1h. O treino classificatório começou aos 12ºC e numa precipitação constante, levando todo o grid a usar pela primeira vez, em muito tempo, pneus de chuva. A combinação da noite com a pista molhada prejudicou a visibilidade dos pilotos, que corriam na pista levantando spray, além da aquaplanagem. O Q1 teve início com duas rápidas bandeiras amarelas, que voltaram a aparecer constantemente durante os 17 minutos do ciclo. Com as condições da pista, os pilotos conseguiam um melhor tempo a cada volta, ou seja, sem definições antecipadas. Nos últimos segundos da sessão, o tailandês da Williams, Alex Albon, bateu no muro e perdeu a oportunidade de conseguir um melhor tempo. Junto a ele, foram eliminados, nesta ordem, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton. Para o brasileiro, sua queda no Q1 resultou de um problema nas duas últimas voltas, já que foi atrapalhado pela rodada de Charles Leclerc na pista e viu a bandeira quadriculada antes de conseguir começar uma nova tentativa de volta rápida. O Q2 começou com atraso devido à necessidade de limpeza da pista - além de Albon, Ocon também havia batido no Q1. O estreante Liam Lawson chegou a marcar a menor tempo, mas logo caiu para 3º lugar com a melhor volta de Max Verstappen, seguido pelo também novato Isack Hadjar. Carlos Sainz tomou o melhor tempo do tetracampeão a pouco mais de 2 minutos para fim da sequência, assim como George Russell e Fernando Alonso, que desbancaram os novatos das três primeiras posições. A sesssão terminou com Oscar Piastri em nono, enquanto Norris e Verstappen conseguiram a 4ª e a 5ª posições, respectivamente. Lance Stroll, que manteve os melhores tempos no Q1, foi o único a trocar para pneus intermediário e perdeu o bom desempenho que apresentava no primeiro ciclo. Ele foi eliminado da rodada do Q2 junto a Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Franco Colapinto. Isack Hadjar foi um dos primeiros a marcar o melhor tempo nos 12 minutos do Q3, mas acabou desbancado pelo espanhol Carlos Sainz. Piastri deu a volta mais rápida faltando 4 minutos para o fim do e manteve a posição até os últimos 2 minutos, quando foi batido pelo companheiro de equipe, terminando em 5º lugar. Norris, o único a correr abaixo de 1min48, manteve a ponta para liderar o grid, seguido por Verstappen. Confira o grid de largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1: 1º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min47s934 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min48s257 3º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min48s296 4º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min48s803 5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min48s961 6º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min49s062 7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min49s466 8º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min49s554 9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min49s872 10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min51s540 Q2 11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min52s781 12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min52s850 13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min52s987 14º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min53s094 15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min53s683 Q1 16º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min56s220 17º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min56s314 18º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min56s674 19º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min56s798 20º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min57s115 