Lakers conquistam vitória de virada sobre Pelicans com arrancada no último quarto na NBA A arrancada final foi liderada por Doncic e Austin Reaves, que errou seus oito primeiros arremessos da noite antes de terminar o embate com 15 pontos Estadão Conteúdo 04.03.26 9h07 O Los Angeles Lakers venceu o New Orleans Pelicans na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, com o placar de 110 a 101. A equipe californiana garantiu sua terceira vitória seguida na temporada regular da NBA após uma virada emocionante no quarto final. A franquia de Los Angeles superou uma desvantagem de oito pontos, restando pouco mais de sete minutos. O esloveno Luka Doncic foi crucial, marcando 27 pontos, pegando dez rebotes e contribuindo com sete assistências na partida decisiva. LeBron James também se destacou, adicionando 21 pontos ao placar. Com este resultado positivo, os Lakers ocupam a sexta posição da Conferência Oeste, somando 37 vitórias em 61 duelos. Desempenho dos Pelicans e Outros Destaques A arrancada final que garantiu a vitória dos Lakers foi liderada por Doncic e Austin Reaves. Reaves, após errar seus oito primeiros arremessos, terminou o jogo com 15 pontos, confirmando a festa da torcida presente. Já o New Orleans Pelicans vive uma fase delicada na classificação, ocupando a 13ª colocação do lado Oeste. A equipe está à frente apenas do Utah Jazz e do lanterna Sacramento Kings na conferência. A noite de terça-feira teve um total de dez partidas pela NBA. Em um dos confrontos, o New York Knicks derrotou o Toronto Raptors por 111 a 95 no Scotiabank Arena, com Jalen Brunson anotando 26 pontos e dez assistências. Essa foi a quinta vitória dos Knicks em seis partidas, consolidando-os como o terceiro time da Conferência Leste a alcançar 40 vitórias. Eles se juntam ao líder Detroit Pistons (45) e ao segundo colocado Boston Celtics (41). Resultados da NBA na Terça-feira Charlotte Hornets 117 x 90 Dallas Mavericks Cleveland Cavaliers 113 x 109 Detroit Pistons Orlando Magic 126 x 109 Washington Wizards Miami Heat 124 x 98 Brooklyn Nets Toronto Raptors 95 x 111 New York Knicks Philadelphia 76ers 91 x 131 San Antonio Spurs Chicago Bulls 108 x 116 Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves 117 x 110 Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 110 x 101 New Orleans Pelicans Sacramento Kings 103 x 114 Phoenix Suns Jogos da NBA Nesta Quarta-feira New York Knicks x Oklahoma City Thunder Boston Celtics x Charlotte Hornets Philadelphia 76ers x Utah Jazz Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks Los Angeles Clippers x Indiana Pacers