Lakers conquistam vitória de virada sobre Pelicans com arrancada no último quarto na NBA

A arrancada final foi liderada por Doncic e Austin Reaves, que errou seus oito primeiros arremessos da noite antes de terminar o embate com 15 pontos

Estadão Conteúdo

O Los Angeles Lakers venceu o New Orleans Pelicans na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, com o placar de 110 a 101. A equipe californiana garantiu sua terceira vitória seguida na temporada regular da NBA após uma virada emocionante no quarto final.

A franquia de Los Angeles superou uma desvantagem de oito pontos, restando pouco mais de sete minutos. O esloveno Luka Doncic foi crucial, marcando 27 pontos, pegando dez rebotes e contribuindo com sete assistências na partida decisiva.

LeBron James também se destacou, adicionando 21 pontos ao placar. Com este resultado positivo, os Lakers ocupam a sexta posição da Conferência Oeste, somando 37 vitórias em 61 duelos.

Desempenho dos Pelicans e Outros Destaques

A arrancada final que garantiu a vitória dos Lakers foi liderada por Doncic e Austin Reaves. Reaves, após errar seus oito primeiros arremessos, terminou o jogo com 15 pontos, confirmando a festa da torcida presente.

Já o New Orleans Pelicans vive uma fase delicada na classificação, ocupando a 13ª colocação do lado Oeste. A equipe está à frente apenas do Utah Jazz e do lanterna Sacramento Kings na conferência.

A noite de terça-feira teve um total de dez partidas pela NBA. Em um dos confrontos, o New York Knicks derrotou o Toronto Raptors por 111 a 95 no Scotiabank Arena, com Jalen Brunson anotando 26 pontos e dez assistências.

Essa foi a quinta vitória dos Knicks em seis partidas, consolidando-os como o terceiro time da Conferência Leste a alcançar 40 vitórias. Eles se juntam ao líder Detroit Pistons (45) e ao segundo colocado Boston Celtics (41).

Resultados da NBA na Terça-feira

  • Charlotte Hornets 117 x 90 Dallas Mavericks
  • Cleveland Cavaliers 113 x 109 Detroit Pistons
  • Orlando Magic 126 x 109 Washington Wizards
  • Miami Heat 124 x 98 Brooklyn Nets
  • Toronto Raptors 95 x 111 New York Knicks
  • Philadelphia 76ers 91 x 131 San Antonio Spurs
  • Chicago Bulls 108 x 116 Oklahoma City Thunder
  • Minnesota Timberwolves 117 x 110 Memphis Grizzlies
  • Los Angeles Lakers 110 x 101 New Orleans Pelicans
  • Sacramento Kings 103 x 114 Phoenix Suns

Jogos da NBA Nesta Quarta-feira

  • New York Knicks x Oklahoma City Thunder
  • Boston Celtics x Charlotte Hornets
  • Philadelphia 76ers x Utah Jazz
  • Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers
  • Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks
  • Los Angeles Clippers x Indiana Pacers
Esportes
.
