Konaté desabafa sobre luto, depressão e pressão no futebol: 'Fiquei devastado' Estadão Conteúdo 03.06.26 19h06 Em meio à expectativa de sua transferência para o Real Madrid e à preparação para a Copa do Mundo com a seleção francesa, o zagueiro Ibrahima Konaté abriu o coração sobre um dos períodos mais difíceis de sua vida. O defensor desabafou sobre como o luto e a depressão o afetaram profundamente após as perdas consecutivas de seu ex-companheiro de Liverpool, Diogo Jota, e de seu pai, falecido poucos dias depois. O atleta fez um alerta contundente sobre a saúde mental no esporte de alto rendimento. Ele contestou o preconceito de que o sucesso financeiro blinda os jogadores contra problemas psicológicos. "Fiquei devastado, perdi todo o interesse em tudo naquele momento. Existem momentos difíceis, existe depressão. E eu acho que a depressão é algo muito mais profundo, uma doença com a qual as pessoas convivem diariamente. Você também pode ter depressão no futebol, não há vergonha nenhuma em admitir. E pode acontecer por qualquer coisa", revelou Konaté. O zagueiro relembrou a angústia que viveu no início da temporada, quando tentava equilibrar o sofrimento familiar com as obrigações profissionais no Liverpool. Sem saber como agir, o zagueiro optou por se isolar emocionalmente. "É verdade que nunca falei sobre isso, mas, no início da temporada, meu pai ficou internado por várias semanas. E, na verdade, na minha situação, eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia ir para casa e parar de jogar, porque o time também precisava de mim. Não sabia com quem conversar sobre isso e guardei tudo para mim", desabafou. O jogador criticou a falta de empatia de parte do público que minimiza a dor dos atletas devido aos altos salários. "É verdade que muitas vezes ouvi jogadores dizerem que estão deprimidos e que os fãs ou pessoas de fora não entendem porque eles ganham muito dinheiro. Mas não, isso é um absurdo e não se deve dizer. A depressão é algo íntimo, é profunda", pontuou. Ao quebrar o silêncio, o defensor francês espera que seu depoimento sirva de apoio para outras pessoas que enfrentam batalhas semelhantes em silêncio. "Esse é o conselho que dou a todos que quiserem me ouvir: quando você não estiver se sentindo bem ou quando algo estiver acontecendo, você precisa conversar sobre isso com as pessoas ao seu redor. Isso pode te ajudar e te fazer sentir melhor. Eu não falei sobre isso e guardei para mim", concluiu. O zagueiro vive os últimos detalhes burocráticos para selar sua mudança definitiva para Madrid após o encerramento do torneio de seleções. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Konaté Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/06) pela Copa Sul-Sudeste Avaí e Chapecoense disputam a final da Copa Sul-Sudeste hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo 03.06.26 19h00 SELEÇÃO FEMININA Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações de Vôlei Brasil e Holanda estreiam na VNL 2026 hoje; veja a escalação brasileira e onde assistir ao vivo 03.06.26 19h00 Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08