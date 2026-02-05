Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Knicks conquistam 8ª vitória seguida e derrotam Denver Nuggets após segunda prorrogação na NBA

Destaque da partida, Brunson incendiou o Madison Square Garden com 42 anos

Redação O Liberal com informações da AE

O New York Knicks conquistou sua oitava vitória consecutiva na NBA, superando o Denver Nuggets por 134 a 127, após duas prorrogações, na noite desta quarta-feira. O destaque da partida foi Jalen Brunson, que liderou a equipe com uma atuação memorável.

Brunson incendiou o Madison Square Garden, anotando 42 pontos, além de contribuir com nove assistências e oito rebotes. Sua performance foi crucial para a vitória do Knicks em um confronto emocionante do início ao fim.

Pelo lado do Denver Nuggets, Jamal Murray marcou 39 pontos, enquanto Nikola Jokic alcançou um "triple-double" com 30 pontos, 14 rebotes e 10 assistências, seu primeiro desde o retorno de lesão no joelho. Apesar do empenho de seus principais jogadores, os Nuggets registraram sua terceira derrota consecutiva.

Outros Destaques da Rodada da NBA

Em outro jogo da rodada, o Cleveland Cavaliers atropelou o Los Angeles Clippers por 124 a 91, mesmo atuando na casa do rival. A partida ocorreu um dia após a confirmação da troca de James Harden por Darius Garland, porém nenhum dos jogadores envolvidos na transação entrou em quadra.

Dennis Schroder adicionou 11 pontos em sua estreia pelos Cavaliers, e Keon Ellis contribuiu com seis pontos em seu primeiro jogo. Ambos foram adquiridos do Sacramento em uma troca envolvendo três equipes no domingo. Com esta vitória, os Cavaliers somam sete triunfos em oito jogos.

Pelo lado dos anfitriões, Kawhi Leonard marcou 25 pontos para os Clippers. A equipe de Los Angeles perdeu confrontos consecutivos pela primeira vez desde uma sequência de cinco derrotas em dezembro.

Karl-Anthony Towns também teve uma atuação notável, registrando 24 pontos e 12 rebotes. O pivô atuou com um curativo no olho direito após sofrer uma pancada na cabeça. Apesar de ter sido eliminado por faltas na primeira prorrogação, sua equipe conseguiu a vitória.

Confira os Resultados Completos da Quarta-feira

  • New York Knicks 134 x 127 Denver Nuggets
  • Toronto Raptors 126 x 128 Minnesota Timberwolves
  • Houston Rockets 93 x 114 Boston Celtics
  • Milwaukee Bucks 141 x 137 New Orleans Pelicans
  • San Antonio Spurs 116 x 106 Oklahoma City Thunder
  • Sacramento Kings 125 x 129 Memphis Grizzlies
  • Los Angeles Clippers 91 x 124 Cleveland Cavaliers

Programação da Rodada de Quinta-feira

  • Detroit Pistons x Washington Wizards
  • Orlando Magic x Brooklyn Nets
  • Atlanta Hawks x Utah Jazz
  • Toronto Raptors x Chicago Bulls
  • Houston Rockets x Charlotte Hornets
  • Dallas Mavericks x San Antonio Spurs
  • Phoenix Suns x Golden State Warriors
  • Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers
