Knicks conquistam 8ª vitória seguida e derrotam Denver Nuggets após segunda prorrogação na NBA

O New York Knicks conquistou sua oitava vitória consecutiva na NBA, superando o Denver Nuggets por 134 a 127, após duas prorrogações, na noite desta quarta-feira. O destaque da partida foi Jalen Brunson, que liderou a equipe com uma atuação memorável.

Brunson incendiou o Madison Square Garden, anotando 42 pontos, além de contribuir com nove assistências e oito rebotes. Sua performance foi crucial para a vitória do Knicks em um confronto emocionante do início ao fim.

Pelo lado do Denver Nuggets, Jamal Murray marcou 39 pontos, enquanto Nikola Jokic alcançou um "triple-double" com 30 pontos, 14 rebotes e 10 assistências, seu primeiro desde o retorno de lesão no joelho. Apesar do empenho de seus principais jogadores, os Nuggets registraram sua terceira derrota consecutiva.

Outros Destaques da Rodada da NBA

Em outro jogo da rodada, o Cleveland Cavaliers atropelou o Los Angeles Clippers por 124 a 91, mesmo atuando na casa do rival. A partida ocorreu um dia após a confirmação da troca de James Harden por Darius Garland, porém nenhum dos jogadores envolvidos na transação entrou em quadra.

Dennis Schroder adicionou 11 pontos em sua estreia pelos Cavaliers, e Keon Ellis contribuiu com seis pontos em seu primeiro jogo. Ambos foram adquiridos do Sacramento em uma troca envolvendo três equipes no domingo. Com esta vitória, os Cavaliers somam sete triunfos em oito jogos.

Pelo lado dos anfitriões, Kawhi Leonard marcou 25 pontos para os Clippers. A equipe de Los Angeles perdeu confrontos consecutivos pela primeira vez desde uma sequência de cinco derrotas em dezembro.

Karl-Anthony Towns também teve uma atuação notável, registrando 24 pontos e 12 rebotes. O pivô atuou com um curativo no olho direito após sofrer uma pancada na cabeça. Apesar de ter sido eliminado por faltas na primeira prorrogação, sua equipe conseguiu a vitória.

Confira os Resultados Completos da Quarta-feira

New York Knicks 134 x 127 Denver Nuggets

Toronto Raptors 126 x 128 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 93 x 114 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 141 x 137 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 116 x 106 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 125 x 129 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 91 x 124 Cleveland Cavaliers

Programação da Rodada de Quinta-feira

Detroit Pistons x Washington Wizards

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Houston Rockets x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers