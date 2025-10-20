Klopp abre brecha para possível retorno ao Liverpool: 'Em teoria, é possível' A declaração reacendeu a esperança da torcida do Liverpool, que segue muito ligada ao treinador Estadão Conteúdo 20.10.25 9h57 Jürgen Klopp voltou a falar sobre o Liverpool - e deixou em aberto uma possibilidade que parecia encerrada. Em entrevista ao podcast The Diary Of A CEO, o atual chefe global de futebol do Grupo Red Bull afirmou que, embora tenha prometido não dirigir mais nenhum clube inglês, um retorno aos Reds "em teoria, é possível". "Eu disse que nunca mais treinaria outro time na Inglaterra, o que significa que, se for o Liverpool, em teoria é possível. Não sei ao certo, mas amo o que faço agora. Não sinto falta de treinar, ainda treino agora, mas de uma forma diferente. Não sinto falta de ir às coletivas de imprensa três vezes por semana, dar 12 entrevistas por semana", afirmou Klopp. A declaração reacendeu a esperança da torcida do Liverpool, que segue muito ligada ao treinador. Ídolo em Anfield, Klopp deixou o comando da equipe em julho de 2024 após quase nove anos, período em que conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Copa da Inglaterra. Agora, o alemão ocupa um cargo executivo no Grupo Red Bull, responsável por supervisionar os projetos esportivos de clubes como RB Leipzig, Salzburg, Bragantino e New York Red Bulls. Segundo ele, a função permite continuar envolvido com o futebol "sem o peso do dia a dia" de um treinador. Mesmo distante do banco de reservas, Klopp segue acompanhando de perto o desempenho do Liverpool. O time, comandado por Arne Slot, vem de derrota para o Manchester United, por 2 a 1, em Anfield. O resultado deixou a equipe na terceira colocação da Premier League, com 15 pontos. O Arsenal é quem lidera o campeonato com 19 pontos, seguido pelo Manchester City, com 16. A oscilação recente aumenta a pressão sobre Slot, que tenta manter o estilo ofensivo e a intensidade marcantes da era Klopp. O próximo compromisso do Liverpool é na quarta-feira, às 16h, horário de Brasília, diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liverpool Jurgen Klopp COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 FUTEBOL Wilton Sampaio detalha expulsões de Flamengo x Palmeiras em súmula: 'Veio aqui roubar a gente' Os palmeirenses foram advertidos após o apito final 20.10.25 9h17