O Liberal chevron right Esportes chevron right

Khellven exalta resiliência do Palmeiras e mostra ambição para visita ao Atlético-MG

Estadão Conteúdo

Autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, Khellven exaltou a resiliência do Palmeiras, que entrou para o clássico abalado por goleada sofrida de 4 a 0 diante do Novorizontino e mostrou força e poder de reação. O lateral-direito reforçou as qualidades do grupo e mostrou confiança por um triunfo na largada do Brasileirão, quarta-feira, mesmo jogando na casa do Atlético-MG.

"No futebol, você tem que estar se provando a cada dia. A gente às vezes perde um jogo e no outro dia a gente já está superanimado para treinar bem, melhorar os pontos que a gente não foi tão bem e melhorar para o próximo jogo. A nossa equipe é muito resiliente, a gente se cobra muito quanto a isso", frisou Khellven, celebrando a reação imediata no Paulistão.

Sem tempo a perder, o Palmeiras já se prepara para a largada no Brasileirão, no qual perdeu o título para o Flamengo na reta final de 2025 e agora chega forte na busca pelo troféu. E atuar na casa do Atlético-MG parece não amedrontar o time alviverde.

Ao menos nas palavras do confiante Khellven. "E é isso, é seguir trabalhando, seguir focado, tentando melhorar cada um nas suas características e buscar o melhor para o Palmeiras sempre. Agora vamos enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileiro e vamos em busca dos três pontos", discursou, esbanjando otimismo.

A empolgação do lateral vem, também, após anotar o primeiro gol pelo clube. "O sentimento é de muita felicidade, me senti muito honrado por fazer o meu primeiro gol com essa camisa, ainda mais em um clássico, em um jogo tão importante", disse. "Estou muito feliz, só eu e a minha família sabemos o quanto a gente trabalha para ter esses momentos. Eu acho que a vitória no clássico será muito importante para a gente ganhar confiança, para a gente melhorar nosso desempenho e seguir conquistando nossos objetivos."

Titular nesse início de ano com Abel Ferreira, Khellven busca se firmar de vez após um começo promissor interrompido por lesão. "Quando eu cheguei, tive uma sequência boa de jogos e teve a partida contra o River Plate-ARG, que acabei quebrando o meu dedo e isso atrapalhou um pouco", recordou. "Agora acredito que começando a pré-temporada com os meus companheiros, apesar de ter sido muito curta, será muito importante para mim. Eu acho que será uma temporada muito vitoriosa e, se Deus quiser, vamos buscar títulos."

