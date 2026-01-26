Khellven exalta resiliência do Palmeiras e mostra ambição para visita ao Atlético-MG Estadão Conteúdo 26.01.26 20h52 Autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, Khellven exaltou a resiliência do Palmeiras, que entrou para o clássico abalado por goleada sofrida de 4 a 0 diante do Novorizontino e mostrou força e poder de reação. O lateral-direito reforçou as qualidades do grupo e mostrou confiança por um triunfo na largada do Brasileirão, quarta-feira, mesmo jogando na casa do Atlético-MG. "No futebol, você tem que estar se provando a cada dia. A gente às vezes perde um jogo e no outro dia a gente já está superanimado para treinar bem, melhorar os pontos que a gente não foi tão bem e melhorar para o próximo jogo. A nossa equipe é muito resiliente, a gente se cobra muito quanto a isso", frisou Khellven, celebrando a reação imediata no Paulistão. Sem tempo a perder, o Palmeiras já se prepara para a largada no Brasileirão, no qual perdeu o título para o Flamengo na reta final de 2025 e agora chega forte na busca pelo troféu. E atuar na casa do Atlético-MG parece não amedrontar o time alviverde. Ao menos nas palavras do confiante Khellven. "E é isso, é seguir trabalhando, seguir focado, tentando melhorar cada um nas suas características e buscar o melhor para o Palmeiras sempre. Agora vamos enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileiro e vamos em busca dos três pontos", discursou, esbanjando otimismo. A empolgação do lateral vem, também, após anotar o primeiro gol pelo clube. "O sentimento é de muita felicidade, me senti muito honrado por fazer o meu primeiro gol com essa camisa, ainda mais em um clássico, em um jogo tão importante", disse. "Estou muito feliz, só eu e a minha família sabemos o quanto a gente trabalha para ter esses momentos. Eu acho que a vitória no clássico será muito importante para a gente ganhar confiança, para a gente melhorar nosso desempenho e seguir conquistando nossos objetivos." Titular nesse início de ano com Abel Ferreira, Khellven busca se firmar de vez após um começo promissor interrompido por lesão. "Quando eu cheguei, tive uma sequência boa de jogos e teve a partida contra o River Plate-ARG, que acabei quebrando o meu dedo e isso atrapalhou um pouco", recordou. "Agora acredito que começando a pré-temporada com os meus companheiros, apesar de ter sido muito curta, será muito importante para mim. Eu acho que será uma temporada muito vitoriosa e, se Deus quiser, vamos buscar títulos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Khellven COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06