Ketleyn Quadros cai nas oitavas de final do Mundial de Judô

Mesmo com quatro grandes atletas de judô em disputa no Campeonato Mundial de Judô em Doha, o Brasil não conseguiu colocar nenhum deles entre os oito melhores no quarto dia da competição. Entre as grandes expectativas, estava a judoca Ketleyn Quadros, Eduardo Yudi, Gabriella Mantena e Guilherme Schmidt.

Ketleyn Quadros, 4°lugar no ranking mundial, entrou na competição como uma das cabeças de chave e estreou na segunda rodada contra a brasileira naturalizada portuguesa Bárbara Timo, que foi bronze no Mundial de 2022. Inicialmente, a judoca saiu atrás mas conseguiu empatar e virar a luta. Já na segunda rodada, foi derrotada com dois Waza-ari por Laura Fazliu, do Kosovo.

Com 35 anos, a atleta já foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Pequim 2008 e coleciona nove Mundiais, com o melhor resultado de sétima posição em 2017. Na categoria feminina, Gabriella Montana fez duas lutas e foi eliminada na segunda pela canadense Catherine Beauchemin-Pinard.

Já no masculino, Eduardo Yudi e Guilherme Schmidt disputaram no peso 81kg. Yudi fez uma boa estreia mas foi desclassificado pelo canadense François Gauthier-Drapeau, pela mesma pontuação. Schmidt, no entanto, perdeu logo na estreia mesmo estando em 4° lugar na sua categoria.

