Brasileira de nove anos é a jovem mais nova a tentar qualificação para o US Open de golfe

A brasileira Bella Simões, de apenas nove anos de idade, já se mostrou uma dos grandes nomes no cenário mundial de golfe. Provando mais uma vez isso, nesta terça-feira (9), no a menina tentou se classificar ao major do golfe, o chamado US Open. Com isso, ela se tornou a mais jovem atleta a buscar buscar esse feito, antes conquistado pela sul-coreana Inbee Park, em 2008, quando a atleta tinha 19 anos.

VEJA MAIS

A brasileira acertou a primeira tacada do seu grupo de classificação, chamado de "The Club at Mediterra", no famoso campo de golfe Pebble Beach, na cidade de Naples, nos EUA. Mostrando toda sua habilidade usando uma técnica de swing, ela foi ovacionada pelo público com muitos aplausos. O perfil no Twitter da competição registrou e compartilhou o momento. Veja:

Para vencer o US Open, Bella Simões terá que esperar mais um ano. Agora, com a competição já finalizada, a golfista brasileira se classificou em empate na posição 59 de 67 jogadoras.

Simões tem feitos incríveis na trajetória. Em 2020, ela foi campeã do US Kids Golf World na categoria sub 7 anos. Depois, defendeu o título um ano depois, antes de conquistar outra vitória na competição de oito anos em 2022.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervsião do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)